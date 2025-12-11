Ladrão armado rendeu Gilmar PQD e levou a chave do carro - Reprodução

Publicado 11/12/2025 18:51

Rio - O cantor Gilmar PQD, do grupo "Os Morenos", teve o carro roubado na porta de casa, na Taquara, na Zona Sudoeste do Rio. O caso, que aconteceu na tarde desta quinta-feira (11), foi registrado na 32ª DP (Taquara) e a investigação está em andamento para identificar os criminosos.

Uma câmera de segurança flagrou o assalto, por volta de 12h45. Nas imagens, é possível ver Gilmar carregando sacolas enquanto se aproxima do portão de casa. Nesse momento, um bandido armado e vestindo um casaco preto com capuz rende o cantor e leva a chave do carro, além de outros pertences. Um comparsa aproveita a situação para levar o celular do artista e de outras pessoas que estavam na rua.

Veja o vídeo

Gilmar PQD, cantor do grupo de pagode 'Os morenos', foi assaltado na porta de casa, na Taquara, Zona Sudoeste. Crime aconteceu na tarde desta quinta-feira (11)



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/PE6rmUyzqc — Jornal O Dia (@jornalodia) December 11, 2025

Nas redes sociais, Gilmar publicou fotos do carro roubado e pediu ajuda para recuperá-lo.