Polícia apreendeu grande quantidade de drogas com criminosos presos - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 11/12/2025 13:48

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (11), três criminosos envolvidos em roubos de cargas. Os suspeitos foram localizados em mais uma etapa da Operação Torniquete, no bairro de Santa Luzia, São Gonçalo, na Região Metropolitana. Eles teriam fugido de outra ação que acontece no Complexo do Salgueiro , na mesma cidade, contra traficantes do Comando Vermelho (CV).

A prisão do trio foi realizada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Capital (DRFC-CAP), depois que os agentes receberam informações de que um grupo realizava transporte de mercadorias produtos de crimes. No local, os policiais encontraram os três criminosos com grande quantidade de drogas e três motocicletas roubadas. Contra eles, já haviam anotações anteriores pelo crime de roubo.

As investigações da DRFC apontaram que os bandidos teriam fugido para o bairro de Santa Luzia, por conta da Operação Contenção, realizada por policiais militares e civis, no Complexo do Salgueiro. A ação provocou um intenso confronto. Os bandidos chegaram a atear fogos em barricadas e usaram veículos carbonizados para impedir a circulação das equipes. A insegurança na região fechou seis escolas e sete unidades de saúde.

"A ação de hoje aconteceu após recebermos informações de que criminosos da comunidade do Complexo do Guindia iriam sair para realizar roubo de carga (...) O Complexo do Guindia fica ao lado da comunidade do Salgueiro e, após uma ação realizada hoje, esses criminosos migraram para essa comunidade", explicou o delegado da DRFC, Luiz Fernando Moura.

Operação Torniquete

A Operação Torniquete tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos, que financiam as atividades das facções criminosas, disputas territoriais e pagamentos a familiares de faccionados detidos ou em liberdade. Desde setembro de 2024, já são mais de 710 presos, cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 44 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.