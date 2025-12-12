Publicado 12/12/2025 00:00

O presidente da Câmara disse que vai definir com os líderes a votação do projeto antifacção na próxima semana. A pressão cresce porque o texto virou símbolo do endurecimento contra o crime. Agora, o desafio é calibrar a lei sem transformar disputa política em obstáculo para entregar respostas rápidas ao país.

Os EUA apreenderam o petroleiro venezuelano The Skipper, reforçando a estratégia do governo Donald Trump de pressionar o regime de Nicolás Maduro. A ação evidencia como a disputa energética voltou ao centro das decisões americanas, ampliando tensões em uma região onde cada gesto tem peso geopolítico.