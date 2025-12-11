A ação foi realizada por agentes da 6ªDP (Cidade Nova) - Reprodução

Publicado 11/12/2025 21:05 | Atualizado 11/12/2025 21:06

Um homem foi detido por maltratar e manter a própria mãe, de 78 anos, sob condições insalubres. A prisão ocorreu na Cidade Nova, região central do Rio, nesta quarta-feira (10).

De acordo com a Polícia Civil, uma denúncia sobre a situação levou agentes da 6ª DP (Cidade Nova) ao apartamento do detido, onde estava a idosa, que tem Alzheimer e dificuldades para se comunicar. O local estava sujo, desorganizado e sem condições adequadas para habitação.

Os policiais apuraram que o filho, que não teve a identidade revelada, era o detentor da tutela da mãe. Ele acabou preso em flagrante pelo crime de maus-tratos a idosos.