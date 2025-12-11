Morador registrou semáforo apagado na Estrada do Gabinal, na Freguesia - Reprodução/Redes sociais

Morador registrou semáforo apagado na Estrada do Gabinal, na Freguesia Reprodução/Redes sociais

Publicado 11/12/2025 20:29

Rio - Nem vermelho, nem verde, tampouco amarelo. Moradores de Jacarepaguá, na Zona Sudoeste, relatam estar sendo frequente passar por semáforos totalmente apagados, sem as tradicionais luzes coloridas que ajudam a organizar o trânsito e evitar acidentes. O problema, flagrado em incontáveis vídeos postados nas redes sociais, está por diversas vias da região. Veja o vídeo:

Dentre elas, Estrada do Gabinal, na Freguesia; Estrada de Jacarepaguá, em um trecho movimentado, em frente a um grandesupermercado; Estrada dos Três Rios, na altura da Avenida GeremárioDantas; Estrada do Rio Grande com a Estrada da Soca, na Taquara; e Estrada dos Bandeirantes, próximo à estação de BRT Recanto das Palmeiras.



Um morador, temendo acidentes, pediu uma solução: "Precisamos resolver essa situação logo antes que algo aconteça" Um outro desabafou: "Inexplicável esses problemas nos semáforos no bairro recentemente".



Já um vizinho, que reside na região há mais de 30 anos, acredita que os sinais fora de funcionamento sejam resultado de furtos recorrentes de cabos praticados por usuários de drogas: "Os cracudos estão roubando os cabos todo dia. A Freguesia está com esse problema todo santo dia. Isso é um transtorno no bairro".



A corporação acrescentou que o patrulhamento é "dinâmico e realizado por policiais posicionados em pontos estratégicos", a fim de "ampliar a presença policial ecoibirdelitos". Também questionada, a respeito dos reparos nos semáforos danificados, a CET-Rio ainda não retornou. O espaço segue aberto.