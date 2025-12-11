Morador registrou semáforo apagado na Estrada do Gabinal, na Freguesia Reprodução/Redes sociais
Motoristas reclamam de sinais com defeito em Jacarepaguá
Crédito: Reprodução pic.twitter.com/PSpn7JmQzu
Dentre elas, Estrada do Gabinal, na Freguesia; Estrada de Jacarepaguá, em um trecho movimentado, em frente a um grandesupermercado; Estrada dos Três Rios, na altura da Avenida GeremárioDantas; Estrada do Rio Grande com a Estrada da Soca, na Taquara; e Estrada dos Bandeirantes, próximo à estação de BRT Recanto das Palmeiras.
Um morador, temendo acidentes, pediu uma solução: "Precisamos resolver essa situação logo antes que algo aconteça" Um outro desabafou: "Inexplicável esses problemas nos semáforos no bairro recentemente".
Já um vizinho, que reside na região há mais de 30 anos, acredita que os sinais fora de funcionamento sejam resultado de furtos recorrentes de cabos praticados por usuários de drogas: "Os cracudos estão roubando os cabos todo dia. A Freguesia está com esse problema todo santo dia. Isso é um transtorno no bairro".
Procurada pela reportagem do DIA, a Polícia Militar informou que equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizam policiamento diário na região, com reposicionamentos constantes "com base nos índices de criminalidade".
