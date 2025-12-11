Ônibus foi completamente tomado pelo fogo - Reprodução / Redes sociais

Ônibus foi completamente tomado pelo fogoReprodução / Redes sociais

Publicado 11/12/2025 16:59

Rio - Um ônibus pegou fogo na Estrada da Posse, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no início da tarde desta quinta-feira (11). De acordo com a Rio Ônibus, uma pane elétrica provocou as chamas que consumiram o coletivo da Linha 790 (Campo Grande x Cascadura) por completo.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram que uma grande fumaça escura se formou por causa do incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 13h20 para conter as chamas, apesar do susto, não houve registro de feridos. Durante a ação dos militares, a via chegou a ficar parcialmente interditada no sentido West Shopping.