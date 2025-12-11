Unimed Brasil assume responsabilidade por pacientes da Unimed Ferj - Divulgação

Publicado 11/12/2025 16:53

Confira abaixo. Rio - Quatro meses após os transtornos enfrentados por pacientes oncológicos , a Unimed Brasil fechou acordos com seis redes hospitalares e de laboratórios para normalizar e ampliar o atendimento aos clientes da Unimed Ferj. A lista das unidades de saúde foi divulgada na última quarta-feira (10).





As unidades que firmaram acordos foram:

Os novos acordos fazem parte das medidas firmadas entre a operadora e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) diante da crise instaurada na Ferj. Além da inclusão de novos unidades de saúde no atendimento, a Unimed Brasil também assumiu, desde 20 de novembro, a responsabilidade pelos pacientes do Rio e de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.As unidades que firmaram acordos foram:

CBTEA - Instituto de Neuropsiquiatria Dr. João Côrtes de Barros

- Unidades Barra da Tijuca e Duque de Caxias

Oncoclínicas

- Unidade Barra da Tijuca

- Unidade Botafogo (Radioterapia)



Prontobaby

- Clínica Pediátrica da Barra

- Hospital Ipanema

- IEP - Instituto de Especialidades Pediátricas (ambulatório)

- Prontobaby Hospital da Criança



Rede Américas

- Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo

- Hospital Pró-Cardíaco

- Hospital Samaritano Barra

- Hospital Samaritano Botafogo

- Hospital São Lucas Copacabana

- Hospital Vitória Barra

- Hospital Santa Lúcia (somente internação eletiva)



Rede Dasa

- 147 unidades, incluindo terapias especiais, exames laboratoriais e de imagem



Rede Totalcare

- Hospital de Clínicas de Jacarepaguá

- Hospital Mario Lioni

- Hospital Panamericano Amil (Casa de Saúde Santa Therezinha)

- Hospital Pasteur

"Antes de utilizar qualquer serviço acima, o beneficiário deve consultar as coberturas e os prestadores previstos em seu contrato. A Unimed do Brasil está conduzindo a negociação com mais prestadores neste processo de transição", informou a rede, por meio de nota.



Relembre o caso



As denúncias de falta de medicamentos e de assistência foram noticiadas pelo DIA em agosto. Naquele mês, diversos pacientes atendidos pela Oncoclínicas e por outras unidades foram transferidos para o recém-inaugurado Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, Zona Sul, após o descredenciamento da operadora.



Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.



À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.

O que ficou firmado entre Unimed Brasil e Ferj

Para viabilizar o acordo, ficou estabelecido que a Unimed Ferj repassará à Unimed do Brasil 93% do valor total arrecadado com o pagamento das mensalidades. Esse repasse será referente ao período de 1º de dezembro de 2025 a 30 de setembro de 2026. A partir de 1º de outubro do ano que vem, o percentual passará a ser de 90% do total arrecadado com as mensalidades.



De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.



No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:



- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano;

- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários.