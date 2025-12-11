Unimed Brasil assume responsabilidade por pacientes da Unimed FerjDivulgação
As unidades que firmaram acordos foram:
- Unidades Barra da Tijuca e Duque de Caxias
- Unidade Barra da Tijuca
- Unidade Botafogo (Radioterapia)
Prontobaby
- Clínica Pediátrica da Barra
- Hospital Ipanema
- IEP - Instituto de Especialidades Pediátricas (ambulatório)
- Prontobaby Hospital da Criança
- Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo
- Hospital Pró-Cardíaco
- Hospital Samaritano Barra
- Hospital Samaritano Botafogo
- Hospital São Lucas Copacabana
- Hospital Vitória Barra
- Hospital Santa Lúcia (somente internação eletiva)
Rede Dasa
- 147 unidades, incluindo terapias especiais, exames laboratoriais e de imagem
Rede Totalcare
- Hospital de Clínicas de Jacarepaguá
- Hospital Mario Lioni
- Hospital Panamericano Amil (Casa de Saúde Santa Therezinha)
- Hospital Pasteur
Relembre o caso
As denúncias de falta de medicamentos e de assistência foram noticiadas pelo DIA em agosto. Naquele mês, diversos pacientes atendidos pela Oncoclínicas e por outras unidades foram transferidos para o recém-inaugurado Espaço Cuidar Bem, em Botafogo, Zona Sul, após o descredenciamento da operadora.
Houve relatos de falta de profissionais, ausência de medicamentos e problemas na estrutura da unidade. O local chegou a ser autuado pelo Procon e virou alvo de uma ação judicial.
À época, a Unimed Ferj alegou que não havia ocorrido descredenciamento e que a Oncoclínicas seguia como parte da rede credenciada. No entanto, em reunião com a ANS, representantes da empresa afirmaram ter recebido da operadora um comunicado informando que todos os pacientes oncológicos seriam transferidos para o Espaço Cuidar Bem, com o descredenciamento da rede, contrariando a versão inicial.
De acordo com a ANS, a Unimed Ferj permanecerá com 7% no primeiro período e 10% a partir de outubro de 2026. Esses valores deverão ser utilizados pela operadora para honrar dívidas anteriormente assumidas. A Unimed do Brasil também assumirá o pagamento aos prestadores de serviços de saúde (médicos, clínicas, laboratórios e hospitais) pelos procedimentos realizados a partir de 20 de novembro de 2026.
No Instrumento Particular de Compartilhamento de Riscos firmado entre as duas operadoras, a Unimed do Brasil se compromete a:
- Manter a rede prestadora da Unimed Ferj por, no mínimo, um ano;
- Aplicar os reajustes das mensalidades conforme previsto nos contratos firmados entre a Unimed Ferj e seus beneficiários.
