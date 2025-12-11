Primeira árvore do programa foi plantada em Ramos, na Zona Norte - Marco Antônio Lima / Divulgação Prefeitura do Rio

Primeira árvore do programa foi plantada em Ramos, na Zona NorteMarco Antônio Lima / Divulgação Prefeitura do Rio

Publicado 11/12/2025 12:47

Rio – O programa Planta + Rio, lançado pela Prefeitura do Rio nesta quinta-feira (11), marca o início de uma série de plantios de espécies nativas da Mata Atlântica em calçadas, praças e outras áreas da cidade. Os moradores poderão solicitar mudas pelos canais do 1746. A iniciativa pretende plantar 200 mil árvores em três anos.

O plantio da primeira árvore, na Rua Felisbelo Freire, em Ramos, na Zona Norte, marcou o início do programa da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (Smac), em parceria com a Fundação Parques e Jardins.

“O cidadão carioca, agora, pode pedir, por meio do 1746, o plantio de uma árvore na sua rua. Serão 200 mil mudas plantadas na cidade até 2028. A Zona Norte será muito beneficiada, pois é a região que mais precisa de plantio de árvores, especialmente em bairros como Ramos, Olaria e Bonsucesso”, afirmou o vice-prefeito Eduardo Cavaliere.

Os moradores poderão fazer a solicitação de plantio por todos os serviços da Central 1746: WhatsApp 1746 (3460-1746), site 1746 , telefone 1746 ou aplicativo do 1746.

“Os moradores terão papel central na iniciativa, podendo solicitar mudas, acompanhar o andamento do plantio e cuidar das árvores em suas comunidades. A arborização urbana vai muito além de um simples gesto estético ou ambiental. Ela representa um compromisso coletivo com a qualidade de vida, o equilíbrio ecológico e o futuro sustentável das cidades. As árvores são, sem exagero, equipamentos urbanos tão essenciais quanto o asfalto, a iluminação pública ou o saneamento básico”, disse a secretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Tainá de Paula.

O sistema atual já recebe solicitações de plantio — são, em média, mil pedidos por ano. Com a estruturação do programa, o objetivo é ampliar esse número. Segundo a Prefeitura, a ação contribuirá para a redução das temperaturas, o combate à poluição e o fortalecimento da biodiversidade local.

“Ao trazer o pedido de plantio para o WhatsApp, aproximamos ainda mais o cidadão da Prefeitura e tornamos sua participação mais natural e cotidiana. Com poucos toques no celular, qualquer pessoa pode solicitar e acompanhar o plantio, fortalecendo uma cidade em que todos colaboram ativamente na construção de um ambiente mais verde e cuidado”, afirmou a subsecretária de Transformação Digital e Cidade Inteligente da Casa Civil, Raquel Flexa.

O programa destaca que a arborização eficiente exige diagnóstico técnico, escolha adequada das espécies e integração com outras infraestruturas urbanas, incluindo a criação de corredores ecológicos. O presidente da Fundação Parques e Jardins do Rio de Janeiro (FPJ), Ricardo Pinheiro, ressaltou que o Planta + Rio une o trabalho técnico ao olhar atento dos moradores.

“Uma população participativa faz com que o trabalho da Smac e da Fundação Parques e Jardins seja corroborado por quem está na ponta, por aquelas pessoas que vivem os problemas e apresentam soluções. O Planta + Rio é a ponta de um iceberg que está apenas emergindo, mas tem raízes profundas nas políticas públicas de mitigação das mudanças climáticas”, disse.

Após receber o chamado pela Central 1746, a FPJ fará uma avaliação técnica para verificar a viabilidade do plantio solicitado. As espécies são escolhidas pela Fundação, que prioriza árvores nativas da Mata Atlântica, adaptadas ao ambiente urbano e resistentes a pragas.

O plantio urbano segue a Portaria FPJ 'N' nº 03/2025, que estabelece normas técnicas para o plantio de árvores em áreas públicas do município, definindo regras de espaçamento, escolha das espécies e locais adequados para as mudas, garantindo um manejo ambiental seguro e eficiente.

Nesta quinta-feira (11), os agentes plantarão mudas de escumilha, escova-de-garrafa, sibipiruna, aldrago, ingá-branco, ipê-roxo, ipê-branco, pau-ferro, lanterneira, fedegoso, vacum e jasmim-manga em 12 ruas do bairro de Ramos.