Local mantinha inúmeras irregularidades - Divulgação

Local mantinha inúmeras irregularidadesDivulgação

Publicado 11/12/2025 12:39

Rio – A Prefeitura desarticulou, na manhã desta quinta-feira (11), um esquema irregular de venda de carros instalado na Rua Mundaú, em Parada de Lucas, na Zona Norte. O espaço, que funcionava sem autorização, já havia sido alvo de queixas registradas na Central 1746. No endereço, ninguém assumiu responsabilidade pelo terreno nem apresentou documentos que comprovassem o direito de uso.

fotogaleria

Equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) localizaram cerca de 80 veículos distribuídos pelo pátio. Do total, 12 foram removidos por estarem estacionados na calçada. Os demais foram retirados pelos próprios donos antes do fim da operação. As verificações não apontaram registros de furto ou clonagem.



O local também mantinha dois módulos improvisados de banheiro, que foram demolidos. Um quiosque onde havia alimentos inadequados para consumo também foi desmontado. Mesas, cadeiras, freezers, botijões e um fogão foram apreendidos pelos agentes.



Técnicos da Águas do Rio identificaram duas ligações clandestinas de água. A intervenção terminou por volta das 11h, após a retirada da estrutura de entrada que marcava o acesso ao feirão. Guardas municipais e equipes do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) também prestaram apoio à ação.