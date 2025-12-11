PMs conseguiram resgatar o motorista e o caminhão com a carga de alimentos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 11/12/2025 12:08

Rio – Um motorista de caminhão foi sequestrado por criminosos na manhã desta quinta-feira (11) na Rodovia Washington Luiz (BR-040). A vítima transportava uma carga pela via quando os bandidos a levaram para uma comunidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O homem foi resgatado junto com o veículo por policiais militares.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para verificar uma ocorrência de roubo de carga na Washington Luiz. Os PMs descobriram que a vítima havia sido feita refém pelos criminosos e levada para o Jardim Gramacho. Os agentes foram ao local e conseguiram resgatar o motorista e o caminhão com a carga, que seria de alimentos.

Não houve presos na ação e, segundo a corporação, o proprietário do caminhão optou por não registrar o caso na delegacia.