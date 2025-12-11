Gizelle de Lucena Tavares foi sepultada no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Érica Martin/Agência O Dia

Gizelle ficou quase cinco meses internada no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Apesar dos esforços médicos, não resistiu à gravidade do ferimento. Ao DIA, o tio dela, Vanderlei de Lucena, de 71 anos, lembrou da sobrinha como uma mulher tranquila, muito ligada à família e sempre alegre.



"Era uma pessoa jovem e tranquila. Saía sempre com a família. No dia dessa tragédia, estava com a mãe, o bebê e o marido, apenas almoçando", contou ele antes do início do cortejo no cemitério. Ainda segundo o tio, Gizelle não era o alvo dos criminosos, mas acabou atingida durante a ação.



"Ela não tinha problema com ninguém. Agora virou mais uma nas estatísticas. Foi uma bala que não deveria existir, em um ambiente familiar, e atingiu uma pessoa inocente, uma mulher jovem de 31 anos. Ela estava vivendo por aparelhos", lamentou Vanderlei.



Inquérito concluído

De acordo com a 34ª DP (Bangu), o inquérito foi enviado ao Ministério Público em 6 de novembro com a representação pela prisão do homem responsável pelos disparos. Ele foi indiciado pelos crimes de posse ilegal de arma de uso restrito, lesão corporal provocada por projétil, roubo seguido de tentativa de morte, roubo seguido de lesão corporal grave e associação criminosa.

