Agentes da Decon e da Vigilância Sanitária estiveram na clínicaReprodução
A advogada disse ainda que os equipamentos encontrados pela polícia estavam desligados, sem uso e sem condições de operação, "inexistindo qualquer cenário que permitisse a realização de
procedimentos estéticos. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, qualquer narrativa de funcionamento irregular".
Ainda segundo a defesa, no momento da diligência, uma ex-colaboradora estava no local apenas para retirar pertences pessoais, acompanhada de uma amiga e cliente.
"Importante registrar que nenhuma delas realizou, solicitou ou estava autorizada a realizar quaisquer atendimentos, e que a polícia vinculou à Sra. Rayane atividades relativas a outra clínica, pertencente à referida ex-colaboradora, situada em endereço diverso", acrescentou em comunicado.
Veja a nota na íntegra:
"Na qualidade de advogada da Sra. Rayane Figliuzzi, esclareço os fatos relativos à operação policial realizada em 11 de dezembro de 2025, no imóvel localizado na Avenida Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, Taquara/RJ.
O local não funciona como clínica há vários meses, encontrando-se totalmente desativado, sem atendimento ao público, sem oferta de procedimentos e sem qualquer atividade operacional. O espaço é utilizado exclusivamente como depósito e show-room da marca de moda praia UZZI, pertencente à Sra.
Rayane, o que é comprovado pela organização interna e pelo uso atual do ambiente.
Os equipamentos encontrados estavam desligados, sem uso e sem condições de operação, inexistindo qualquer cenário que permitisse a realização de
procedimentos estéticos. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, qualquer narrativa de funcionamento irregular.
No momento da diligência, uma ex-colaboradora estava no local apenas para retirar pertences pessoais, acompanhada de uma amiga e cliente. Importante registrar que nenhuma delas realizou, solicitou ou estava autorizada a realizar quaisquer atendimentos, e que a polícia vinculou à Sra. Rayane atividades relativas a outra clínica, pertencente à referida ex-colaboradora, situada em endereço diverso.
Os produtos apreendidos consistem em cosméticos, itens de skincare, materiais de uso individual e insumos destinados ao estoque da marca UZZI, sendo que parte deles corresponde a uso pessoal da Sra. Rayane, adquiridos legalmente e com prescrição médica, inexistindo qualquer irregularidade sanitária ou comercial.
A defesa possui imagens de monitoramento interno que registram a entrada dos agentes e comprovam a ausência de clientes; inexistência de atendimentos; inexistência de atividade estética; uso exclusivo como depósito e showroom.
A Sra. Rayane Figliuzzi é empresária, possui reputação ilibada e jamais atuou de forma clandestina ou ilícita. A defesa atuará de forma técnica e responsável para restabelecer a verdade, proteger suas garantias constitucionais e buscar a responsabilização de eventuais agentes que tenham atuado em desconformidade com a lei".
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.