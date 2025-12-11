Agentes da Decon e da Vigilância Sanitária estiveram na clínica - Reprodução

Agentes da Decon e da Vigilância Sanitária estiveram na clínicaReprodução

Publicado 11/12/2025 16:19 | Atualizado 13/12/2025 07:47

Rio - A Delegacia do Consumidor (Decon) e a Vigilância Sanitária realizaram, nesta quinta-feira (11), uma ação de fiscalização na clínica de estética e bronzeamento da empresária Rayane Figliuzzi, ex-musa da Vila Isabel e namorada do cantor Belo, na Taquara, na Zona Sudoeste. De acordo com a Polícia Civil, quatro funcionários foram encaminhados à especializada para prestar esclarecimentos.

A ação aconteceu após a denúncia de uma cliente que teria sofrido queimaduras ao realizar um procedimento no estabelecimento. No local, os agentes encontraram produtos armazenados de maneira irregular.

Em nota, a defesa de Rayanne, representada pela advogada Márcia Passalini, informou que a clínica estava fechada há vários meses, funcionando apenas como depósito.



A advogada disse ainda que os equipamentos encontrados pela polícia estavam desligados, sem uso e sem condições de operação, "inexistindo qualquer cenário que permitisse a realização de

procedimentos estéticos. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, qualquer narrativa de funcionamento irregular".



Ainda segundo a defesa, no momento da diligência, uma ex-colaboradora estava no local apenas para retirar pertences pessoais, acompanhada de uma amiga e cliente.



"Importante registrar que nenhuma delas realizou, solicitou ou estava autorizada a realizar quaisquer atendimentos, e que a polícia vinculou à Sra. Rayane atividades relativas a outra clínica, pertencente à referida ex-colaboradora, situada em endereço diverso", acrescentou em comunicado.



Veja a nota na íntegra:



"Na qualidade de advogada da Sra. Rayane Figliuzzi, esclareço os fatos relativos à operação policial realizada em 11 de dezembro de 2025, no imóvel localizado na Avenida Marechal Miguel Salazar Mendes de Morais, Taquara/RJ.



O local não funciona como clínica há vários meses, encontrando-se totalmente desativado, sem atendimento ao público, sem oferta de procedimentos e sem qualquer atividade operacional. O espaço é utilizado exclusivamente como depósito e show-room da marca de moda praia UZZI, pertencente à Sra.

Rayane, o que é comprovado pela organização interna e pelo uso atual do ambiente.



Os equipamentos encontrados estavam desligados, sem uso e sem condições de operação, inexistindo qualquer cenário que permitisse a realização de

procedimentos estéticos. Tais circunstâncias afastam, de forma inequívoca, qualquer narrativa de funcionamento irregular.



No momento da diligência, uma ex-colaboradora estava no local apenas para retirar pertences pessoais, acompanhada de uma amiga e cliente. Importante registrar que nenhuma delas realizou, solicitou ou estava autorizada a realizar quaisquer atendimentos, e que a polícia vinculou à Sra. Rayane atividades relativas a outra clínica, pertencente à referida ex-colaboradora, situada em endereço diverso.



Os produtos apreendidos consistem em cosméticos, itens de skincare, materiais de uso individual e insumos destinados ao estoque da marca UZZI, sendo que parte deles corresponde a uso pessoal da Sra. Rayane, adquiridos legalmente e com prescrição médica, inexistindo qualquer irregularidade sanitária ou comercial.



A defesa possui imagens de monitoramento interno que registram a entrada dos agentes e comprovam a ausência de clientes; inexistência de atendimentos; inexistência de atividade estética; uso exclusivo como depósito e showroom.



As gravações serão apresentadas às autoridades para garantir a fiel reconstrução dos fatos. Todas as medidas legais já estão sendo adotadas.



A Sra. Rayane Figliuzzi é empresária, possui reputação ilibada e jamais atuou de forma clandestina ou ilícita. A defesa atuará de forma técnica e responsável para restabelecer a verdade, proteger suas garantias constitucionais e buscar a responsabilização de eventuais agentes que tenham atuado em desconformidade com a lei".

Saída da Vila Isabel

Rayane Figliuzzi deixou o quadro de musas da Vila Isabel para o Carnaval 2026 . Na noite desta segunda-feira (8), a decisão foi comunicada nas redes sociais da agremiação, que alegou um conflito na agenda da namorada de Belo. Além de citar que a empresária não conseguiria se dedicar integralmente da forma que o posto de musa carece, a escola mencionou um episódio envolvendo acusação de racismo entre uma amiga e a assessora pessoal de Rayane.

"Em função dos recentes acontecimentos envolvendo a influenciadora, a escola considera imprescindível reafirmar seu compromisso com os valores de respeito, inclusão e combate a toda forma de discriminação. A agremiação repudia qualquer ato de preconceito e declara que a tolerância a comportamentos discriminatórios não será praticada ou aceita no seio da comunidade", afirmou a Vila Isabel, que apresentará o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um sambista sonhou a África".

Em denúncia, a assessora de imprensa Juliana Palmer relatou que foi chamada de "macaca" por Nicole Belo, amiga de Rayane , durante um jantar em São Paulo que reuniu o cantor Belo e a empresária. A assessora contou que Belo a procurou após o episódio para oferecer apoio. Ela garantiu que a relação profissional e pessoal com artista não foi afetada pela situação.