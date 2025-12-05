Assessora presta queixa após injúria racial cometida por amiga da namorada de BeloFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Assessora presta queixa após ser chamada de 'macaca' por amiga da namorada de Belo
Ataque que levou Juliana Palmer à delegacia aconteceu durante um jantar em São Paulo
Após festa oficial, jogadores do Flamengo emendam after privada no Joá
Relatos apontam que ao menos cinco atletas teriam participado da festança discreta
Musical que celebra Marília Mendonça pode não sair do papel
'Infiel ao Esquecimento' trava nos bastidores e pode morrer antes de chegar aos palcos
Caso 'Modo Turbo' vira dor de cabeça e leva Luísa Sonza ao STJ
Conflito pelo uso do nome leva o processo envolvendo a cantora ao tribunal superior
Boca Rosa tem vitória em 2ª ação movida por ex-empresário após condenação
Após alegação de duplicidade pela defesa de Bianca Andrade, Justiça confirma irregularidade no processo e pede extinção
Mãe de Lexa pode destronar rainha e agitar bastidores do Carnaval do Rio
Suposta pendência envolvendo a atual rainha da G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo aumentou o burburinho nos bastidores do samba
