Assessora presta queixa após injúria racial cometida por amiga da namorada de Belo - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Assessora presta queixa após injúria racial cometida por amiga da namorada de BeloFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 05/12/2025 14:18 | Atualizado 05/12/2025 16:39

A coluna Daniel Nascimento entrou em contato com Juliana Palmer, assessora de imprensa da atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi na tarde desta sexta-feira (5). Por ligação, ela se limitou a dizer. “Estou na delegacia, assim que sair falamos.” Horas antes, Juliana já havia se manifestado nas redes sociais, demonstrando indignação e cansaço com a exposição.

“Eu, de fato, nem queria que isso chegasse à imprensa, porque quem é que defende o preto? Quem é que defende o pobre? É uma exposição extremamente desnecessária pra mim, que ainda prejudica o meu trabalho, porque eu represento outros artistas, empresas. Eu sou a última a querer coisas ruins me envolvendo na mídia. Mas, em breve, vou voltar aqui e explicar para vocês tudo o que aconteceu”, desabafou nos stories do Instagram, visivelmente abalada.

Juliana foi vítima de injúria racial, após ser chamada de “macaca” por Nicole Belo, amiga de Rayane e figura anônima ao grande público, durante um jantar em São Paulo que reuniu o cantor Belo, a ex-A Fazenda e a própria assessora.

Em ligação à jornalista Janaína Nunes, da LeoDias TV, Juliana detalhou que o ataque partiu de Nicole, que presta serviços pontuais ao grupo.

A assessora contou que Belo a procurou após o episódio para oferecer apoio. Ela garantiu que a relação profissional e pessoal com o cantor não foi afetada pela situação.