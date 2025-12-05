FlamengoAdriano Fontes / Flamengo
A primeira parte da noite foi devidamente registrada pelos próprios atletas, que compartilharam vídeos e fotos da celebração nas redes sociais. Mas, segundo amigos deste jornalista que vos escreve, quem acreditou que ali se encerrava a festa “vermelho e preta” está redondamente enganado.
De acordo com uma fonte da coluna Daniel Nascimento, que esteve no local, após o encerramento do evento principal, um grupo de jogadores teria seguido para uma casa localizada na Estrada do Joá, endereço já conhecido por receber encontros mais reservados da alta roda carioca. Essa pessoa relatou que quatro atletas teriam marcado presença na festinha privada. Estariam, Arrascaeta, Carrascal, Pulgar e Juninho, jogadores de destaque do time.
