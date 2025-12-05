Flamengo - Adriano Fontes / Flamengo

FlamengoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 05/12/2025 07:58 | Atualizado 05/12/2025 13:24

A comemoração do elenco do Flamengo na noite desta quinta-feira (4) não teria terminado no palco oficial. Depois de celebrarem os títulos da Conmebol Libertadores e do Campeonato Brasileiro em um badalado bar na Zona Sul do Rio, ao som de Nattanzinho, Eric Land e Dennis DJ, alguns jogadores teriam decidido levar a farra para outro nível.



A primeira parte da noite foi devidamente registrada pelos próprios atletas, que compartilharam vídeos e fotos da celebração nas redes sociais. Mas, segundo amigos deste jornalista que vos escreve, quem acreditou que ali se encerrava a festa “vermelho e preta” está redondamente enganado.



De acordo com uma fonte da coluna Daniel Nascimento, que esteve no local, após o encerramento do evento principal, um grupo de jogadores teria seguido para uma casa localizada na Estrada do Joá, endereço já conhecido por receber encontros mais reservados da alta roda carioca. Essa pessoa relatou que quatro atletas teriam marcado presença na festinha privada. Estariam, Arrascaeta, Carrascal, Pulgar e Juninho, jogadores de destaque do time.

A celebração paralela atravessou a madrugada desta sexta-feira (5). Segundo o relato, o clima era de total descontração e a lista de convidados era, em sua maioria, composta pelo público feminino, o que deixou o ambiente ainda mais animado.



