Policial chama Pocah de "baranga" no Rio e cantora expõe desrespeitoFoto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 26/11/2025 19:43 | Atualizado 26/11/2025 22:53

O clima pesou para Pocah nesta quarta-feira (26). A cantora, que fazia um story despretensioso para seus seguidores, acabou registrando um momento de desrespeito vindo de dentro de uma viatura da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Sem perceber, a ex-BBB gravou o instante em que um dos agentes a chamou de “baranga” enquanto ela caminhava pela rua.



No vídeo, Pocah aparece animada, dando “boa tarde” ao público e contando que estava a caminho de um ensaio. Mas a alegria dura pouco. Assim que uma viatura passa, um dos policiais grita em sua direção:

“Baranga!”



Surpresa, a funkeira interrompe o vídeo na hora. "Gente, a polícia me chamou de baranga", diz ela, chocada. Um amigo que estava com a cantora ainda perguntou se aquilo era sério, e Pocah confirma: "Sim! Carro da polícia me chamando de baranga. Como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga e eu gravei. Que loucura... bostil".



Depois do susto, veio o desabafo. Nos stories seguintes, Pocah explicou que tentou levar a situação com humor, mas que o episódio a abalou. "Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas é muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada", lamentou.



A artista ainda finalizou o relato com um recado direto. "Depois vão falar que é mimimi. Que vergonha".