Policial chama Pocah de "baranga" no Rio e cantora expõe desrespeitoFoto: Reprodução/ Redes sociais
No vídeo, Pocah aparece animada, dando “boa tarde” ao público e contando que estava a caminho de um ensaio. Mas a alegria dura pouco. Assim que uma viatura passa, um dos policiais grita em sua direção:
“Baranga!”
Surpresa, a funkeira interrompe o vídeo na hora. "Gente, a polícia me chamou de baranga", diz ela, chocada. Um amigo que estava com a cantora ainda perguntou se aquilo era sério, e Pocah confirma: "Sim! Carro da polícia me chamando de baranga. Como explicar o Brasil? Um policial me chamou de baranga e eu gravei. Que loucura... bostil".
Depois do susto, veio o desabafo. Nos stories seguintes, Pocah explicou que tentou levar a situação com humor, mas que o episódio a abalou. "Famoso rindo de nervoso no storie anterior. Eu não gosto de generalizar, mas é muito triste ver quem era pra proteger vir atacar gratuitamente uma mulher que não fez absolutamente nada", lamentou.
A artista ainda finalizou o relato com um recado direto. "Depois vão falar que é mimimi. Que vergonha".
