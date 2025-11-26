Treta de Tulla Luana e Rico Melquiades esquenta e processo entra na fase decisivaFoto: Reprodução/ Redes sociais

A treta judicial entre Tulla Luana e o influenciador Rico Melquiades ganhou mais um capítulo daqueles. O processo, que começou lá em 2024 e já rendeu muita troca de farpas online, acaba de avançar no Tribunal de Justiça de São Paulo.
De acordo com os documentos aos quais a coluna Daniel Nascimento teve acesso, a ação movida por Tulla agora está focada somente em Rico. Isso porque ela decidiu tirar do processo o apresentador Lucas Maciel, que havia entrado na história por causa da produtora Selfie Service. A Justiça aceitou a saída dele e ainda condenou Tulla a pagar 10% do valor da causa pelos honorários do advogado de Lucas, sim, a conta sobrou pra ela.
Tulla tenta, mas urgências são negadas
Desde o começo, Tulla tentou “apagar” algumas falas e posts de Rico pedindo decisões de urgência. Mas o juiz não entrou no papo: disse que não tinha censura nenhuma e que Rico estava apenas exercendo sua liberdade de expressão, dentro do aceitável nas redes.
Ela também pediu segredo de Justiça, mas o magistrado negou, alegando que tudo que está lá já tinha ido parar na internet mesmo.
Notificar Rico virou novela
Um detalhe curioso: achar Rico para notificá-lo foi um sufoco. Teve AR negativo, endereço errado, volta de correspondência, sumiço… até que finalmente, lá em setembro de 2024, a notificação chegou às mãos do influenciador.
A partir daí, começou o bate-volta de contestações e réplicas dos dois lados.
Agora: todo mundo garante que tem provas
Em 2025, o processo entrou na fase da famosa “especificação de provas”. É aqui que cada um diz o que pretende mostrar ao juiz: testemunhas, documentos, até prova oral. Os dois já apresentaram suas listas e o caso voltou pra mesa do juiz. A expectativa é que ele decida se terá audiência com depoimentos ou se vai direto pra sentença.
O que está valendo nessa briga
Tulla acusa Rico de ofensas e ataques nas redes sociais. Rico, por sua vez, diz que só se defendeu e exerceu seu direito de falar o que pensa.
A novela ainda tem muitos capítulos, e claro: a coluna vai acompanhar tudo de perto.