Zezé Di Camargo trava nova batalha e pede que o Google retire vídeos ofensivos do ar

Daniel Nascimento
Os bastidores envolvendo Zezé Di Camargo voltaram a pegar fogo, e, desta vez, o sertanejo está travando uma guerra longe dos palcos. Mirosmar, como é registrado, entrou na Justiça contra o Google Brasil após virar alvo de uma enxurrada de vídeos ofensivos, ataques pesados e acusações que ele afirma serem totalmente falsas. Até sua filha recém-nascida teria sido envolvida nessa onda de ataques.
Segundo documentos aos quais a coluna Daniel Nascimento teve acesso, o cantor aponta que canais anônimos no YouTube, e perfis ainda mais misteriosos, estariam publicando vídeos frequentes com insultos, histórias inventadas e ataques pessoais.
A Justiça, inclusive, já entrou em cena várias vezes: mandou tirar vídeos do ar, derrubar canais inteiros e pediu até a identificação dos responsáveis por esses perfis que vivem no anonimato. Em algumas decisões, o juiz classificou o conteúdo como “criminoso”, mostrando que a coisa está bem séria.
E não para por aí. Desde julho, o processo virou um verdadeiro turbilhão: liminares urgentes, pedidos de retirada imediata, notificações, embargos… uma novela digna de horário nobre. Em certos momentos, Zezé pediu para que vídeos específicos fossem apagados; em outros, que o Google avisasse os donos dos canais para pararem com os ataques. Mesmo assim, alguns perfis insistiram e continuaram postando — o que resultou em ordens de derrubada total.
A confusão aumentou quando o juiz percebeu que havia outro processo correndo em paralelo, envolvendo praticamente as mesmas denúncias. Ele pediu que os advogados esclarecessem quem exatamente está sendo processado em cada ação, porque a batalha digital acabou virando uma guerra jurídica de várias frentes.
Agora, com o caso novamente nas mãos do magistrado e mais um pedido urgente apresentado nesta semana, Zezé espera a nova decisão que deve definir os próximos capítulos dessa história, que está longe de acabar.
Nos bastidores, a equipe do cantor considera os ataques “covardes” e segue determinada a identificar e responsabilizar quem está por trás dos vídeos. Já o Google, citado oficialmente no caso, vem cumprindo as ordens enquanto contesta parte das exigências feitas pelo artista.