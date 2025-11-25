Depois de procurar Mayara e treinar com Santinha, Virginia agora está sob comando de Carlinhos Salgueiro para salvar seu samba - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 25/11/2025 16:01

Os bastidores da Grande Rio estão pegando fogo, e a coluna Daniel Nascimento descobriu um detalhe que ninguém havia revelado até agora: antes mesmo de iniciar suas aulas com Luciene Santinha, a nova rainha de bateria da Grande Rio, Virginia Fonseca, teria procurado Mayara Lima, poderosa rainha do Paraíso do Tuiuti, para ser sua primeira professora de samba no pé.

Segundo fontes da coluna, Virginia queria começar com o pé direito (literalmente) e sabia que Mayara era referência máxima no quesito “samba forte e limpo”. A loira chegou a fazer o convite, mas Mayara estava fora de combate: tinha acabado de fazer lipo e colocar silicone, e não poderia assumir o ritmo puxado que a preparação exige.

Sem Mayara, Virginia iniciou os treinos com Luciene Santinha, cria de Caxias, respeitada na comunidade e hoje musa da Grande Rio após vencer um concurso interno. Mesmo tendo ganhado o coração da escola e de toda a comunidade, que já nem lembra mais o nome de Paolla Oliveira, Virginia não tem agradado no samba. Apesar do esforço e de sua evolução, comentários começaram a circular nos corredores da quadra: parte da comunidade e alguns componentes não estavam satisfeitos com o desempenho inicial da nova rainha. O samba não tem fluindo como o esperado.

A pressão aumentou ainda mais quando as comparações começaram: Bruna Griphao e Gkay, musas do Salgueiro, estavam mostrando evolução rápida, sambando forte e aparecendo muito bem nos ensaios. Isso acendeu o alerta vermelho na Grande Rio.

Foi então que veio a ordem direta da presidência da escola: “Chamem o Carlinhos Salgueiro agora.”

Carlinhos, um dos coreógrafos mais renomados do Carnaval carioca, assumiu o desafio e foi aprovado de imediato pela equipe de Virginia, que agora está mergulhada em treinos intensivos para entregar o que a coroa da bateria exige.

E, por ironia do destino, o cancelamento do ensaio de rua do último domingo (23) por causa da chuva acabou sendo um alívio para Virginia. A apresentação seria sua primeira performance no asfalto, diante da comunidade, sem proteção e sem espaço para esconder dificuldades, diferente da quadra, onde ainda dá para controlar ângulo, tempo e até o ritmo.

Com o adiamento, a rainha ganhou uma semana extra de treino intensivo, considerada decisiva pela equipe que está tentando lapidar seu samba.

Agora, toda a expectativa se volta para o próximo compromisso: domingo, dia 30, na Cidade do Samba, durante o tradicional Mini Desfile, que marcará a primeira vez em que Virginia se apresenta oficialmente como rainha de bateria fora dos ensaios fechados, e onde não haverá margem para improviso.

