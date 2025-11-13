Solange Gomes afirmou que havia desistido, mas ação contra Rico continua tramitando - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Publicado 13/11/2025 15:35 | Atualizado 13/11/2025 17:02

Lembram daquele processo que Solange Gomes movia, ao lado da filha, contra o campeão de A Fazenda? A ação começou lá em 2023 e, em junho deste ano, Solange chegou a afirmar publicamente que teria retirado a queixa. Pois bem… parece que a ex-banheira do Gugu faltou com a verdade. A coluna Daniel Nascimento descobriu, com exclusividade, que o processo segue firme e forte na Justiça do Rio de Janeiro. E o pior: Rico agora é réu.



Na primeira instância, a juíza Daniela Barbosa Assumpção de Souza havia rejeitado a queixa-crime por difamação em setembro de 2024, alegando que o Estado teria perdido o prazo para punir o influenciador. Parecia o fim da história, né? Mas não foi bem assim.



O que mais chamou a atenção é que, mesmo depois de Solange aparecer publicamente ao lado de Rico nos bastidores do programa Acerte ou Caia, de Tom Cavalcante, afirmando que havia "retirado o processo", e de ter dado entrevista à colunista Fábia Oliveira reforçando essa versão, dizendo que havia feito uma declaração junto com a filha, Stephanie, e entregue ao advogado para ser incluído no processo, nenhum pedido de desistência foi protocolado nos autos. Segundo o documento judicial, nada foi anexado.



Resultado: em 9 de setembro de 2025, o nome de Rico passou oficialmente à condição de réu, já que o caso seguiu tramitando normalmente. Como o influenciador não apresentou defesa, a Justiça designou um defensor público para representá-lo.

Além disso, o desembargador Flávio Marcelo de Azevedo Horta Fernandes determinou que Rico seja citado por carta precatória em seu estado natal, Alagoas.

Agora, cá entre nós, é difícil acreditar que um advogado simplesmente tenha esquecido de formalizar a desistência e ainda deixado o Estado gastar tempo e dinheiro para julgar o processo. No mínimo, algo se perdeu pelo caminho, ou será que foi uma manobra bem calculada de dona Solange? O fato é que o processo seguiu adiante, e Rico acabou surpreendido por uma história que parecia encerrada, mas ainda tinha capítulos pendentes.

Pois é, caros leitores. Agora, Rico Melquiades vai ter que acertar suas contas com a Justiça, e essa, definitivamente, ele não esperava!