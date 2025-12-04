Luísa Sonza x Modo Turbo: disputa esquenta e vai parar no STJFoto: Reprodução/ Redes sociais
Exclusivo Caso 'Modo Turbo' vira dor de cabeça e leva Luísa Sonza ao STJ
Conflito pelo uso do nome leva o processo envolvendo a cantora ao tribunal superior
Boca Rosa tem vitória em 2ª ação movida por ex-empresário após condenação
Após alegação de duplicidade pela defesa de Bianca Andrade, Justiça confirma irregularidade no processo e pede extinção
Mãe de Lexa pode destronar rainha e agitar bastidores do Carnaval do Rio
Suposta pendência envolvendo a atual rainha da G.R.E.S. Inocentes de Belford Roxo aumentou o burburinho nos bastidores do samba
Marca de Marina Ruy Barbosa vira alvo da Justiça por dívida de mais de meio milhão
Execuções fiscais por ICMS movimentam bastidores da Ginger
Pocah é chamada de 'baranga' por policial no Rio e desabafa: 'Que loucura'
Ex-BBB registrou o momento e desabafou sobre o desrespeito e agressão vindo de quem deveria protegê-la
Treta de Rico Melquiades e Tulla Luana esquenta e ação entra em fase decisiva
Após virar réu em processo de Solange Gomes, vencedor de A Fazenda encara mais um capítulo judicial
