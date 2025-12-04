Marília Mendonça - Reprodução/Instagram

Publicado 04/12/2025 16:20

O musical que prometia ser a maior homenagem já feita a Marília Mendonça corre risco real de nunca acontecer. “Infiel ao Esquecimento – O Musical”, previsto para chegar aos palcos em 2026, pode simplesmente morrer na gaveta, deixando fãs desolados e um projeto grandioso sem data, rumo ou destino.



As informações foram reveladas pelo colunista Thiago Sodré, nesta quinta-feira (4), no A Tarde É Sua, apresentado por Sonia Abrão, e caíram como uma bomba nos bastidores do sertanejo, reabrindo feridas e lembrando que o legado da cantora continua cercado de disputas, silêncios e decisões delicadas.



Marília partiu, mas o país nunca conseguiu de fato se despedir. Em quase cinco anos, seus hits continuam ecoando como se ela estivesse aqui, vivíssima. E justamente por essa presença tão forte surgiu a ideia do musical, pensado como um grande tributo póstumo à rainha da sofrência — uma forma de manter acesa a chama que nenhum brasileiro conseguiu apagar.



Mas nos bastidores, o clima é outro. O espetáculo, que já estava pronto e estruturado para estrear, emperrou de forma abrupta. A obra, assinada por Amândio Lessa, Guto Graça Melo e Naura Schneider, foi entregue com entusiasmo à Workshow, responsável pelo legado de Marília. Teria tido clima de “vai acontecer”, promessas, sorrisos e até o suposto aval inicial de Wander, uma das figuras mais importantes da empresa. Só que, do entusiasmo ao esquecimento, foi um passo. O “sim” que faltava nunca veio.



E ainda existe um elemento que pode ter embaralhado o tabuleiro: toda a novela envolvendo a guarda de Leo, filho de Marília com Murilo Huff. Em meio às conversas sobre direitos e curadoria artística, Murilo assumiu oficialmente a administração do legado da cantora e da imagem do filho. A partir daí, mudou quem tem a caneta para autorizar o projeto, e, quando muda quem decide, muda também o caminho que a história toma.



Sodre teria buscado respostas com todos os envolvidos, Workshow, autores, produção, Murilo, mas o retorno foi o mesmo: silêncio absoluto. Ninguém quer assumir o peso de frustrar milhares de fãs que enxergavam no musical mais uma chance de se conectar à memória da artista.



Enquanto isso, o público segue esperando que o espetáculo não vire apenas mais um sonho que nunca saiu do papel.