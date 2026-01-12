Ação teve participação de equipes de diversas especializadas e distritais - Divulgação

Publicado 12/01/2026 17:54

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (12), quatro suspeitos durante uma operação para combater organizações criminosas envolvidas com tráfico, roubos de veículos e de cargas na comunidade Vai Quem Quer, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Entre os detidos, está um homem apontado como gerente do tráfico de drogas na região.

De acordo com a corporação, os agentes localizaram um ponto de venda de entorpecentes e prenderam quatro suspeitos que estariam comercializando drogas no local, dominado pelo Comando Vermelho. Além das prisões, os agentes apreenderam o material.

Participaram da ação equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF), da Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Automóveis da Baixada Fluminense (DRFA-BF) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF). Policiais das distritais 59ª DP (Duque de Caxias), 60ª DP (Campos Elíseos), 61ª DP (Xerém) e 62ª DP (Imbariê) também atuaram.

A ação faz parte da segunda fase da 'Operação Torniquete', que tem como objetivo reprimir roubo, furto e receptação de cargas e de veículos. Desde setembro de 2024, são mais de 755 presos, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 46 milhões. Segunda a Polícia Civil, são R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.