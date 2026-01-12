Subsolo do Shopping Tijuca após incêndio que matou duas pessoas - Divulgação/Corpo dos Bombeiros

Publicado 12/01/2026 19:51

Rio - Bombeiros civis da CM Couto, empresa terceirizada responsável pela brigada do Shopping Tijuca, na Zona Norte do Rio, afirmam que houve falha no alarme da loja Bell'Art no dia do incêndio. O sistema seria decisivo para comunicar ao setor de segurança do centro comercial sobre a presença de fumaça no subsolo. Nesta segunda-feira (12), o diretor de operações da brigada prestou depoimento na 19ª DP (Tijuca), acompanhado do advogado Alexandre Lopes, representante da CM Couto.

Na saída da delegacia, Lopes conversou com a imprensa e explicou que, devido à falha no alarme, outros métodos mais demorados para combater as chamas tiveram que ser colocados em prática. "Tiveram que acionar as mangueiras, mas isso leva mais tempo ainda pra combater. Com um extintor é mais rápido, mas se você vai com a mangueira, é mais devagar", disse.



A Polícia Civil ainda pretende ouvir os responsáveis pela administração do Shopping Tijuca para esclarecer a possível falha no sistema de alarme de incêndio. Ao todo, dois funcionários do centro comercial morreram tentando ajudar no combate às chamas.

Em nota, o Shopping Tijuca detalhou como foi a ação no dia do incêndio. Segundo a administração, a brigada atuou de forma rápida, conseguindo evacuar a loja e o andar onde ela se encontrava (subsolo) em poucos minutos, até a chegada dos bombeiros. "Em aproximadamente 30 minutos, todas as pessoas tinham sido retiradas em segurança, sem tumultos ou ferimentos decorrentes de correria", diz um trecho da nota.

No comunicado, a administração cita ainda a presença do Corpo de Bombeiros como decisivo para evitar maiores danos: "Todas as ações foram conduzidas com atuação técnica, rápida e decisiva do Corpo de Bombeiros, que liderou a operação no local, contando com total suporte e cooperação do shopping para garantir a segurança das pessoas e a eficiência dos trabalhos".

A reportagem procurou a loja Bell'Art em busca de um posicionamento, mas não houve retorno.

Bombeiros e Defesa Civil desinterditam espaço

Já a Defesa Civil do Município autorizou a desinterdição do subsolo e de 17 lojas do térreo do Shopping Tijuca para a realização de obras e serviços emergenciais necessários à mitigação e eliminação dos riscos gerados pelo incêndio.