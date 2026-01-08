Fernando Sampaio de Souza e Silva, dono da empresa de turismo esportivo Outsider Tours, foi preso na terça-feira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/01/2026 09:15 | Atualizado 08/01/2026 09:56

A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, na terça-feira (6), um empresário do ramo de turismo esportivo pela prática de estelionato contra uma série de clientes, inclusive tendo vendido ingressos para final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, mas não tendo entregado. Ele era considerado foragido da Justiça do Pará, e alvo também de investigação em outros Estados do País, como São Paulo e Rio de Janeiro. O homem foi localizado em um prédio de luxo em Balneário Camboriú, cidade turística do litoral catarinense.

De acordo com informações do portal G1, o suspeito é Fernando Sampaio de Souza e Silva, de 36 anos, e responsável pela empresa Outsider Tours, que oferece pacotes de viagem para torcedores acompanharem eventos esportivos in loco, como finais de torneios continentais (Libertadores e Uefa Champions League) e até Fórmula 1.

A suspeita é de que o empresário vendia os pacotes, que incluíam ingressos, passagens de avião e hospedagem, mas não entregava os produtos aos clientes. Alguns teriam sido lesados no dia do evento, na porta do estádio, ao descobrir na hora que as entradas não seriam entregues pela empresa.

A defesa de Sampaio não foi localizada. A empresa também desativou suas contas nas redes sociais e o site tem um aviso de estar "temporariamente fechado".

No site Reclame Aqui, é possível encontrar dezenas de reclamações contra a Outsider Tours, de clientes de diferentes regiões do País alegando compra do pacote e a não entrega do produto contratado.

Entre os relatos, há queixas nas finais de Libertadores de 2022, em Guayaquil, no Equador e também na decisão do torneio continental do ano passado, em Lima, Peru, entre Palmeiras e Flamengo.

Um dos clientes relatou no site: "Comprei com a empresa Outsider Tours um pacote completo para a Final da Libertadores 2025 em Lima Peru, no valor de R$ 13.940,00, pago à vista. O pacote incluía passagem aérea, hotel e ingresso do jogo", disse.

"Dois dias antes da viagem, a empresa entrou em contato informando que eu não poderia viajar, alegando que não fecharam a quantidade mínima de clientes para o pacote. Além de ser um absurdo cancelar tão próximo do evento, desde então a empresa simplesmente desapareceu", acrescentou.

A empresa deu uma resposta padrão, pedindo ao cliente que enviasse um dados para um e-mail para dar continuidade na apuração do caso. "Assim que recebermos as informações, conseguiremos avançar com a apuração e o suporte adequado".

A Polícia Civil de Santa Catarina confirmou que o preso seria o responsável por empresas de turismo esportivo "que vendeu pacotes de viagens para jogos e corridas dentro e fora do país, enganando os torcedores que não receberam os pacotes conforme contratado".

"Além de ter sido preso preventivamente por mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Tucuruí/PA, também foi indiciado em inquéritos policiais no Rio de Janeiro e São Paulo, acrescentou a polícia no comunicado.

O empresário foi encaminhado para o sistema prisional catarinense e permanece à disposição da Justiça. Não foi informado se ele será levado para o Pará.