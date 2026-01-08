Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local - Arquivo / Divulgação / SSP

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o localArquivo / Divulgação / SSP

Publicado 08/01/2026 08:59

Um homem morreu em um incêndio no quarto de um motel, na manhã desta quarta-feira (7), em Campinas, São Paulo. O quarto em que o hóspede estava ficou completamente destruído pelas chamas.

O fogo não se alastrou para outros cômodos, mas o motel precisou ser isolado para a realização da perícia. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o local. O motel funciona na Avenida Cambacica.

De acordo com a corporação, o incêndio levou cerca de uma hora para ser totalmente controlado. O homem não resistiu, e morreu no local.

A identidade da vítima não foi revelada. Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que "o caso foi registrado como suicídio".