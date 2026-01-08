Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram até o localArquivo / Divulgação / SSP
Homem morre durante incêndio em quarto de motel em SP
Local precisou ser isolado para a realização da perícia; chamas levaram cerca de uma hora para serem totalmente controladas
Trama golpista: relembre como a imprensa internacional repercutiu a condenação de Bolsonaro
Ex-presidente cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão
STF já condenou mais de 800 réus pela trama golpista; veja
Ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre pena por liderar a tentativa o golpe de Estado
Três anos após trama golpista, relembre os fatos que culminaram no caos em Brasília
Cronologia tem atentados, bloqueios e acampamentos
Mega-Sena sorteia nesta quinta-feira prêmio de R$ 10 milhões
Apostas podem ser feitas até as 19h
Moraes autoriza Paulo Sérgio Nogueira a cursar faculdade para reduzir pena
No despacho, Moraes cita o artigo 126 da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de remição da pena por meio do estudo
