Ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio NogueiraAgência Brasil
Moraes autoriza Paulo Sérgio Nogueira a cursar faculdade para reduzir pena
No despacho, Moraes cita o artigo 126 da Lei de Execução Penal, que prevê a possibilidade de remição da pena por meio do estudo
Aplicação da vacina da dengue do Butantan começará a partir do dia 17
Imunização será para público de 15 a 59 anos
Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente venezuelana
A morte foi registrada no sábado (3), na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo
PGR defende mudanças na Lei da Ficha Limpa, mas pede ao STF suspensão de trechos
A manifestação foi apresentada por Paulo Gonet nesta terça-feira, na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Rede Sustentabilidade
Lei Rouanet registra captação recorde de R$ 3,41 bilhões em 2025
Incentivo à cultura cresce pelo terceiro ano seguido e avança em todas as regiões do país, com maior expansão no Norte e no Centro-Oeste
DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
Esquema será montado em data que marca três anos da tentativa de golpe
