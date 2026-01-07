Não há outro espaço disponível na sede da PF em Brasília para abrigar BolsonaroJosé Cruz/Agência Brasil
PF afirma a Moraes que não há solução imediata para ruído na cela de Bolsonaro
Ex-presidente continuará ocupando a Sala de Estado -Maior na sede da Polícia Federal
Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
Defesa Civil emitiu estado de alerta para capital após chuvas e ventos
Levantamento aponta os 100 melhores hospitais públicos do país
São Paulo concentra 30 das 100 melhores unidades de saúde
Anvisa libera novo medicamento para fase inicial do Alzheimer
Remédio é produzido com o anticorpo lecanemabe
Moraes anula determinação do CFM para apurar condições do atendimento prestado a Bolsonaro
Ministro do Supremo frisou que o Conselho não tem competência para fiscalizar o trabalho da PF
Câmara na Paraíba aprova regra que permite voto remoto de vereador preso por suspeita de homicídio
Wagner de Bebé foi detido em 16 de outubro
