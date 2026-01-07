Não há outro espaço disponível na sede da PF em Brasília para abrigar Bolsonaro - José Cruz/Agência Brasil

Não há outro espaço disponível na sede da PF em Brasília para abrigar BolsonaroJosé Cruz/Agência Brasil

Publicado 07/01/2026 20:27

A Polícia Federal (PF) informou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que "não é possível eliminar ou reduzir significativamente" o ruído do ar-condicionado relatado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Sala de Estado-Maior onde ele está custodiado

Em ofício enviado ao STF nesta quarta-feira, 7, a corporação explicou que o local fica "adjacente a áreas técnicas destinadas à instalação e ao funcionamento de equipamentos do sistema de climatização do edifício", o que gera barulho constante no ambiente.

Segundo a PF, "não é possível eliminar ou reduzir significativamente esse ruído por meio de medidas simples, ou pontuais". A corporação afirma que qualquer intervenção efetiva exigiria "ações complexas de infraestrutura" e a "paralisação total do sistema de climatização por período prolongado".

Ainda de acordo com o documento, essa interrupção causaria "prejuízo à continuidade dos trabalhos ordinários" da Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal

A PF também descartou a transferência do ex-presidente para outro espaço, afirmando que "não há, no momento, alternativa física que atenda às exigências de segurança institucional" para a instalação de uma Sala de Estado-Maior em outro local.