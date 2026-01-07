Moraes considerou ilegal a abertura de sindicância pelo CFMRosinei Coutinho/STF
Moraes anula determinação do CFM para apurar condições do atendimento prestado a Bolsonaro
Ministro do Supremo frisou que o Conselho não tem competência para fiscalizar o trabalho da PF
Câmara na Paraíba aprova regra que permite voto remoto de vereador preso por suspeita de homicídio
Wagner de Bebé foi detido em 16 de outubro
Não há necessidade de intervenção terapêutica em Bolsonaro, diz boletim de hospital
Apesar da liberação, foi solicitado ao ex-presidente a realização de tomografia computadorizada, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma.
Em 2026, STF deve julgar uberização, Ferrogrão e impositividade das emendas
Supremo retorna do recesso do Judiciário em fevereiro
Ministério estabelece normas para uso de informações de condenados no país
Sinic deve registrar todas as população carcerária que integra organizações ilícitas ou facções em uma única base nacional de informações
Fachin diz que 8 de Janeiro foi tentativa organizada de ruptura democrática
Presidente do STF afirmou que os atos golpistas representaram uma das mais graves afrontas ao Estado Democrático de Direito
