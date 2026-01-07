O detalhamento foi assinado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo LewandowskiVinicius Loures / Câmara dos Deputados
Ministério estabelece normas para uso de informações de condenados no país
Sinic deve registrar todas as população carcerária que integra organizações ilícitas ou facções em uma única base nacional de informações
Fachin diz que 8 de Janeiro foi tentativa organizada de ruptura democrática
Presidente do STF afirmou que os atos golpistas representaram uma das mais graves afrontas ao Estado Democrático de Direito
ONGs protocolam pedido de suspensão imediata da licença de perfuração na bacia do Foz do Amazonas
Vazamento leva organizações ambientais e movimentos sociais a questionar a Petrobras da segurança de atividade de extração de petróleo no Amapá
Empresária morre após ser atingida por pilastra em casa no litoral do Ceará
Polícia investiga as circunstâncias do caso
Senador pede que PGR investigue ministro do TCU por atuação no caso do Banco Master
Alessandro Vieira considera que Jhonatan de Jesus cometeu abuso de autoridade
Lula indica Otto Lobo para presidência da CVM
Enquanto Senado não sabatina o indicado, direção ficará sob comando interino de João Accioly
