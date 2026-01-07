Thayze Rodrigues teria sido atingida pela pilastra enquanto estava deitada em uma redeRedes Sociais/Reprodução
Empresária morre após ser atingida por pilastra em casa no litoral do Ceará
Polícia investiga as circunstâncias do caso
Senador pede que PGR investigue ministro do TCU por atuação no caso do Banco Master
Alessandro Vieira considera que Jhonatan de Jesus cometeu abuso de autoridade
Lula indica Otto Lobo para presidência da CVM
Enquanto Senado não sabatina o indicado, direção ficará sob comando interino de João Accioly
CFM determina sindicância sobre atendimento médico a Bolsonaro sob custódia da PF
Órgão afirmou que o estado de saúde do ex-presidente demanda a adoção de um 'protocolo de monitoramento contínuo e imediato'
Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública
Hacker que invadiu sistemas do CNJ a mando de Zambelli é transferido para Tremembé
Delgatti cumpre pena em regime fechado de oito anos e três meses
