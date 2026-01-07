Lobo exerceu o cargo de presidente interino da CVM até o dia 31 de dezembro de 2025Reprodução / Redes sociais
Lula indica Otto Lobo para presidência da CVM
Enquanto Senado não sabatina o indicado, direção ficará sob comando interino de João Accioly
CFM determina sindicância sobre atendimento médico a Bolsonaro sob custódia da PF
Órgão afirmou que o estado de saúde do ex-presidente demanda a adoção de um 'protocolo de monitoramento contínuo e imediato'
Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública
Hacker que invadiu sistemas do CNJ a mando de Zambelli é transferido para Tremembé
Delgatti cumpre pena em regime fechado de oito anos e três meses
Zema estende proteção policial a ex-governador às vésperas de deixar o cargo
Medida passa a incluir escalas de revezamento, proteção a familiares e preservação da integridade institucional das autoridades
Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS
Será a primeira unidade de rede de assistência de saúde digital
