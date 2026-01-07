Zema deverá renunciar ao cargo até abril caso queira concorrer à Presidência da RepúblicaMarcelo Camargo/Agência Brasil
Zema estende proteção policial a ex-governador às vésperas de deixar o cargo
Medida passa a incluir escalas de revezamento, proteção a familiares e preservação da integridade institucional das autoridades
Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS
Será a primeira unidade de rede de assistência de saúde digital
Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina
Nestlé já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e no resto do mundo
PGR pede arquivamento de inquérito de senador flagrado pela PF com dinheiro na cueca
Caso será analisado pelo ministro Flávio Dino, relator do processo
Bolsonaro dá entrada em hospital de Brasília para exames após queda em cela
Transferência foi autorizada pelo STF; defesa apontou risco à saúde do ex-presidente, preso desde novembro
Moraes notifica Malafaia por falas contra comandante do Exército; pastor alega perseguição
Ministro abriu prazo de 15 dias para resposta à acusação de injúria e calúnia apresentada pela PGR, após discurso em ato na Avenida Paulista
