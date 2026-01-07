Novo CEO da Nestlé foca no corte de custos - Reprodução

Publicado 07/01/2026 13:53 | Atualizado 07/01/2026 14:55

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quarta-feira (7), a proibição da venda, distribuição e do uso de alguns lotes de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, da empresa Nestlé Brasil Ltda.

Em nota, a Anvisa cita como motivo o risco de contaminação por cereulide, uma toxina produzida pela bactéria Bacillus cereus.



“O consumo de alimento contaminado por essa toxina pode causar vômito persistente, diarreia ou letargia, que é a sonolência excessiva, lentidão de movimentos e raciocínio, e incapacidade de reagir e expressar emoções”. Os produtos provenientes de uma fábrica localizada na Holanda.



“Foi identificado que a toxina estava presente em um ingrediente proveniente de um fornecedor global de óleos terceirizados. Dessa forma, a empresa indicou a necessidade de um recolhimento global”, detalhou a Anvisa.



Para os consumidores que utilizam as fórmulas infantis citadas, a orientação é verificar o número do lote impresso no rótulo.



“Se o produto pertencer a um dos lotes recolhidos, não deve ser utilizado ou oferecido para consumo. Os demais lotes desses produtos não foram afetados”.



“Para receber orientações sobre como proceder em relação a eventuais trocas e devoluções do produto, entre em contato direto com a Nestlé Brasil Ltda., por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC), indicado na embalagem”, completou a agência.



Se a criança apresentar sintomas compatíveis com os citados após o consumo do produto de lotes indicados, a recomendação é buscar atendimento médico. “É importante informar o alimento que foi consumido, se possível, com uma amostra da embalagem, caso tenha disponível”.

Veja produtos e lotes:

Após a determinação, a Nestlé Brasil anunciou o "recolhimento voluntário e preventivo" de lotes específicos de suas fórmulas infantis, por causa da identificação da substância cereulide em um ingrediente de fornecedor externo.





O Bacillus cereus é comumente encontrado em matérias-primas e ocasionalmente em alimentos, e não costuma ter impacto na segurança alimentar. No entanto, ele tem o potencial de produzir substâncias, como a cereulide, que pode causar reações adversas em alguns casos, como vômitos persistentes, diarréia e/ou letargia incomum - sintomas que podem ocorrer até seis horas após o consumo.



Segundo comunicado, até o momento, a fabricante não recebeu relatos de reações adversas ou problemas de saúde relacionados a esses produtos em escala global.



A empresa disse que o microrganismo não atingiu outros produtos ou lotes da linha de nutrição infantil, e que continuam seguros para consumo e continuarão sendo vendidos normalmente.



A relação completa das numerações envolvidas na ação está disponível para consulta no site oficial da instituição (



A Nestlé destacou que mantém cooperação com as autoridades sanitárias para a execução do recall e a atualização dos protocolos de controle. "A medida visa a retirada total das unidades remanescentes no mercado e a prevenção de novos incidentes na cadeia de suprimentos."



*Com informações da Agência Brasil e Estadão Conteúdo