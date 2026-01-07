Segundo relatório médico emitido pela PF, Bolsonaro estava consciente, orientado e sem indícios de déficit neurológicoArquivo / Pablo Porciuncula / AFP
CFM determina sindicância sobre atendimento médico a Bolsonaro sob custódia da PF
Órgão afirmou que o estado de saúde do ex-presidente demanda a adoção de um 'protocolo de monitoramento contínuo e imediato'
Master: tribunal analisa recurso do Banco Central sobre inspeção
Nota do TCU reforça controle sobre processos da administração pública
Hacker que invadiu sistemas do CNJ a mando de Zambelli é transferido para Tremembé
Delgatti cumpre pena em regime fechado de oito anos e três meses
Zema estende proteção policial a ex-governador às vésperas de deixar o cargo
Medida passa a incluir escalas de revezamento, proteção a familiares e preservação da integridade institucional das autoridades
Governo federal vai construir primeiro hospital inteligente do SUS
Será a primeira unidade de rede de assistência de saúde digital
Anvisa proíbe fórmula infantil com risco de contaminação por toxina; veja
Nestlé já iniciou o recolhimento voluntário dos lotes no Brasil e no resto do mundo
