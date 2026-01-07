A equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, afirmou que Bolsonaro deve ser mantido sob cuidados médicos - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A equipe médica do Hospital DF Star, em Brasília, afirmou que Bolsonaro deve ser mantido sob cuidados médicosMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 07/01/2026 18:27 | Atualizado 07/01/2026 19:30

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) deixou o Hospital DF Star, em Brasília, na tarde desta quarta-feira (7), após passar por exames que confirmaram um traumatismo craniano leve, sem necessidade de intervenção terapêutica. Segundo boletim médico divulgado pela unidade, os exames de imagem apontaram “leve densificação de partes moles na região frontal e temporal direita, decorrente do trauma”.



De acordo com a equipe médica, Bolsonaro deverá seguir cuidados clínicos conforme orientação dos profissionais que o acompanham. Após a realização dos exames, ele retornou à cela na Superintendência da Polícia Federal (PF), localizada a poucos quilômetros do hospital.



Bolsonaro foi levado ao hospital após sofrer uma queda dentro de seu quarto na Superintendência da PF, na madrugada de terça-feira (6). Inicialmente, a equipe médica suspeitou que a queda tivesse ocorrido da cama, mas, após conversa com o ex-presidente, os médicos passaram a considerar que ele se levantou, tentou caminhar e caiu.



Foram realizados exames de tomografia computadorizada, ressonância magnética do crânio e eletroencefalograma. A remoção ao hospital foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.



Em entrevista a jornalistas, o médico Brasil Caiado, um dos profissionais que atende Bolsonaro, afirmou que a queda pode ter sido causada por um quadro de desorientação associado à interação entre medicamentos. Segundo ele, o ex-presidente faz uso de diversos remédios para o tratamento de crises de soluços, o que pode aumentar o risco de quedas caso os episódios se repitam.



Há menos de uma semana, Bolsonaro havia recebido alta do mesmo hospital, após permanecer internado por oito dias. Na ocasião, ele foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral e a outros procedimentos para tentar conter o quadro persistente de soluços.

*Com informações do Estadão Conteúdo e Agência Brasil