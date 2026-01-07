País está em alerta com casos de intoxicação por metanolBiodiesel Brasil
Governo de SP descarta intoxicação por metanol em morte de adolescente venezuelana
A morte foi registrada no sábado (3), na Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo
PGR defende mudanças na Lei da Ficha Limpa, mas pede ao STF suspensão de trechos
A manifestação foi apresentada por Paulo Gonet nesta terça-feira, na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Rede Sustentabilidade
Lei Rouanet registra captação recorde de R$ 3,41 bilhões em 2025
Incentivo à cultura cresce pelo terceiro ano seguido e avança em todas as regiões do país, com maior expansão no Norte e no Centro-Oeste
DF terá segurança reforçada para atos de 8 de janeiro
Esquema será montado em data que marca três anos da tentativa de golpe
PF afirma a Moraes que não há solução imediata para ruído na cela de Bolsonaro
Ex-presidente continuará ocupando a Sala de Estado -Maior na sede da Polícia Federal
Temporais provocam alagamentos e falta de energia em São Paulo
Defesa Civil emitiu estado de alerta para capital após chuvas e ventos
