Bombeiros trabalham no rescaldo do incêndio, na manhã deste sábado (3)Divulgação / Centro de Operações Rio

Publicado 03/01/2026 07:30

Rio – Dois funcionários do Shopping Tijuca morreram durante o combate ao incêndio que atingiu o estabelecimento, na Zona Norte , no início da noite desta sexta-feira (2). Um deles, o supervisor de brigada Anderson Aguiar do Prado, estava sendo socorrido ao Hospital Municipal Souza Aguiar e não resistiu, enquanto a brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes foi encontrada sem vida no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas deixaram, ainda, outras três vítimas. Os agentes levaram uma delas, que permanece estável, ao Hospital Souza Aguiar e encaminharam uma mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca. As autoridades não confirmaram para qual posto de saúde o terceiro ferido foi socorrido.

A corporação informou, através de comunicado, que a operação mobiliza cerca de 65 militares e conta com o apoio de 15 unidades operacionais, além de 22 viaturas.

"As chamas tiveram início em uma área de difícil acesso, no subsolo do shopping, provocando intensa concentração de fumaça, o que exige atuação técnica especializada, incluindo o emprego de equipamentos de proteção respiratória autônoma e de ventilação mecânica para dispersão dos gases e garantia da segurança das equipes."

Em nota, a assessoria do Shopping Tijuca lamentou o ocorrido e afirmou que o estabelecimento permanecerá fechado em todo o fim de semana, enquanto os agentes seguem atuando no rescaldo.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e nos empenhamos em prestar todo o apoio necessário. A equipe atuou prontamente para conter a situação e cumpriu o protocolo de emergência com a devida evacuação de visitantes e lojistas em segurança", aponta o texto.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram funcionários e clientes deixando o shopping às pressas. O fogo começou na loja Bell'Art, que vende artigos de decoração. Por causa das chamas, houve a formação de uma densa camada de fumaça.

Através das redes sociais, a loja lamentou a perda dos funcionários do shopping. "Nesse momento difícil nos solidarizamos com os familiares e pessoas próximas, empenhados em prestar todo o devido apoio. Os bombeiros seguem trabalhando no rescaldo e as causas do incêndio sendo apuradas. Nossa profunda solidariedade a todos os envolvidos", diz o texto.

A Polícia Civil destacou que a 19ª DP (Tijuca) investiga as mortes de Anderson e Emellyn. "A perícia foi solicitada para o local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio", ressaltou a corporação, em nota.

'Enorme negligência'

O irmão de Anderson, Fernando Aguiar, lamentou o ocorrido em uma publicação nas redes sociais. "Não acredito que meu irmão nos deixou dessa forma", escreveu.

Além disso, pessoas que presenciaram o incêndio criticaram o shopping e o processo de evacuação em outras postagens. Uma mulher que estava no cinema com familiares e amigos comentou que "não houve orientação adequada por parte da equipe responsável".

"Durante todo o percurso de evacuação, tivemos apenas com a orientação de um único funcionário, que encontramos no meio do caminho, e que solicitou calma. A ausência de suporte adequado tornou a situação extremamente angustiante e insegura", denunciou.

Já uma outra cliente disse que jantava em um restaurante do subsolo e que uma conhecida chegou no momento do início das chamas, e assim, ficou ciente da situação e se retirou. Foi quando observou que o incêndio, a princípio, ainda não havia afetado as atividades do shopping.

"Ao subir para o primeiro andar, estava tudo aparentemente normal. Várias pessoas olhando para o subsolo, lojas abertas e nenhum segurança para orientar ou dar informações", explicou, avaliando que houve uma "enorme negligência".

O Shopping Tijuca ressaltou que "a equipe atuou prontamente para conter a situação e cumpriu o protocolo de emergência com a devida evacuação de visitantes e lojistas em segurança".

"Perdas irreparáveis"

O Sindicato dos Bombeiros Civis do Rio de Janeiro também se pronunciou sobre as mortes dos brigadistas do shopping. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição destacou a atuação dos funcionários no combate ao incêndio.

"Nossos colegas partiram de forma heroica cumprindo com coragem e abnegação a missão de salvar vidas. Anderson lutou bravamente até o último instante, e Emellyn, com espírito altruísta, ajudou clientes e funcionários a se protegerem antes de ser vitimada pela tragédia. O sindicato se solidariza com seus familiares, amigos e colegas de trabalho, reafirmando o compromisso de lutar pela valorização e reconhecimento da categoria dos bombeiros civis, que diariamente arriscam suas vidas em prol da segurança da sociedade. Que a memória de Anderson e Emellyn inspire todos nós a seguir firmes na defesa da vida e na busca por melhores condições de trabalho e proteção para os profissionais da área", diz o texto.

Sobre o shopping

Inaugurado em 1996, o Shopping Tijuca é o maior complexo comercial da região, com mais de 300 lojas. O espaço ainda conta com academia, cinema e restaurantes, além de 1.080 vagas de estacionamento e uma média superior a 1 milhão de consumidores por mês.