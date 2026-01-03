Shopping Tijuca precisou ser evacuado rapidamente por causa de incêndio - Reprodução

Publicado 03/01/2026 21:28

Rio - Mais de 7 mil pessoas estavam no Shopping Tijuca, na Zona Norte, no momento em que um incêndio atingiu uma loja de artigos de decoração, localizada no subsolo da unidade, na noite desta sexta-feira (2). Depois de 24h do incidente, que deixou dois mortos e outras três pessoas feridas , bombeiros seguem trabalhando no local.

Na noite deste sábado (3), a assessoria do estabelecimento comercial divulgou um novo comunicado sobre o incêndio. O texto, de assinatura da superintendente Adriana Santilhana, afirma que todos os protocolos de emergência, inclusive com acionamento de alarme, foram realizados para evacuar clientes e funcionários.

"Reforço que a retirada dos visitantes, lojistas e das equipes foi executada de forma correta e eficaz. A nossa brigada atuou de forma extremamente rápida, conseguindo esvaziar a loja e o andar onde ela se encontrava em poucos minutos. Os bombeiros também foram acionados e permanecem até o momento - incansáveis", diz a nota.





"Neste momento, dedicamos a nossa atenção e o nosso cuidado, especialmente no apoio às suas famílias, ao mesmo tempo em que avançaremos na apuração rigorosa do que ocorreu, para dar uma resposta clara, responsável e transparente tanto às famílias quanto à sociedade. Essas vítimas estavam engajadas na operação e permaneceram no local atuando diretamente no combate ao fogo, após a evacuação da loja e do shopping, de mais de 7 mil pessoas", completa o texto. O Shopping lamentou a perda dos dois funcionários: o supervisor de brigadista Anderson Aguiar do Prado, que chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas morreu na ambulância; e da brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes, que foi encontrada já sem vida.

A direção garantiu que segue dando suporte ao Corpo de Bombeiros, trazendo equipamentos adicionais de ventilação e exaustão de fumaça, com apoio de shoppings da região, além de disponibilizar máquinas para auxiliar em uma intervenção na parede externa do prédio, permitindo que os militares concluam o trabalho de resfriamento da área com segurança.



"Seguiremos também colaborando integralmente com as autoridades competentes, apoiando as investigações e as análises sobre as causas e consequências deste grave incidente. Em paralelo, estamos oferecendo total apoio aos nossos demais colaboradores que receberam assistência em unidades de saúde, garantindo todo o cuidado e respeito necessários neste momento tão difícil. É importante apenas deixar claro que tivemos êxito em evacuar o shopping, mas isso não ameniza a dor da perda dos nossos dois queridos colaboradores", finaliza o posicionamento.