Paulo Roberto Souza Silva de Almeida está em coma no Hospital Estadual Azevedo LimaArquivo pessoal

Publicado 03/01/2026 17:49

Rio - A família do motorista de aplicativo Paulo Roberto Souza Silva de Almeida, de 38 anos, que entrou em coma após ser atropelado na Ponte Rio-Niterói na véspera de Natal , segue com esperanças de um milagre sobre sua recuperação. A vítima passou por uma traqueostomia nesta sexta-feira (2) e está entubada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana, com quadro grave.

Ao DIA, a empresária Waleska Sanches, de 29 anos, prima do homem, revelou que o parente contraiu uma pneumonia, mas já está tomando antibiótico e sendo medicado. Os principais traumas do acidente foram na cabeça, inclusive com a formação de coágulos.

"A família está sem chão e sem estrutura. O ocorrido aconteceu na véspera de Natal e a gente não esperava. Desde então, a gente só pensa na recuperação dele. O diagnóstico do médico é que, se ele sobreviver, será com sequelas. Em contrapartida, seguimos com fé e em orações de que Deus fará um milagre. Que em nome de Jesus, ele irá reverter esse quadro. Estamos muito angustiados e traumatizados com isso tudo. Está sendo um momento bem difícil para todos", disse Waleska.

O acidente ocorreu por volta das 13h50 do último dia 24. O pneu do veículo furou no sentido Rio de Janeiro, o obrigando a parar para trocar. O motorista chegou a gravar um vídeo e mandou para a mulher informando sobre o fato. Durante a troca, ele teria sido atingido por um motociclista, que fugiu após a colisão.

Paulo foi socorrido por equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias Ponte, concessionária que administra o trecho, e encaminhado ao Hospital Azevedo Lima, onde está internado desde então. Agora, a família busca justiça sobre o caso.

"Até então, a gente não tem informações sobre o responsável que gerou o acidente. Ele fugiu. Abrimos um processo na PRF, que diz que está na fase de análise técnica para apurar os fatos. A Polícia Civil por sua vez diz que está em investigação. A gente continua sem as filmagens, sem saber quem foi e como aconteceu o acidente. Queremos justiça e não descansaremos enquanto não tivermos um retorno sobre as filmagens e sobre o responsável que ocasionou isso tudo", destacou a prima.

Paulo é morador de Irajá, na Zona Norte, e tem três filhos, sendo um deles uma bebê de 5 meses. A família preza por sua recuperação.

"É um homem trabalhador, honesto e muito querido por todos nós. Sempre foi o pilar e provedor da família, presente, responsável e cheio de amor pelo próximo. Como primo e amigo, é muito especial, brincalhão e sempre disposto a ajudar no que for preciso, nunca causou mal a ninguém. Ver ele hoje nessa situação nos dói profundamente, porque sabemos quem ele é e o quanto é injusto tudo o que aconteceu", comentou Waleska.

A PRF informou que o laudo pericial do acidente foi finalizado e entregue para os envolvidos. O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.