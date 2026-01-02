Caso aconteceu na véspera de Natal - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 02/01/2026 19:27

Rio - Um motorista de aplicativo está em coma e entubado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Estadual Azevedo Lima, em Niterói, na Região Metropolitana, depois de ser atropelado por uma motocicleta na Ponte Rio-Niterói, na véspera de Natal. O condutor da moto fugiu sem prestar socorro.

Por volta das 13h50 do último dia 24, o pneu do veículo de Paulo Roberto Souza Silva de Almeida furou, o obrigando a parar para trocar. Ele chegou a gravar um vídeo e mandou para a mulher informando sobre o fato.

Quando trocava o pneu, Paulo foi atingido por um motociclista. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Ecovias Ponte prestaram socorro à vítima e a encaminharam ao Hospital Azevedo Lima. De acordo com a família, o motorista teve ferimentos na cabeça e deu entrada inconsciente, em coma profundo. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro do paciente é grave.

O condutor da moto fugiu do local. Agora, familiares buscam justiça. Em uma postagem nas redes sociais, uma prima de Paulo disse que ainda não teve acesso às imagens do que aconteceu.

"Até agora, a família não conseguiu acesso às imagens do ocorrido, nem a informações que possibilitem a identificação do responsável, o que aumenta ainda mais a angústia, a dor e a sensação de impunidade diante da gravidade do fato", escreveu.



A PRF informou que o laudo pericial do acidente foi finalizado e entregue para os envolvidos. O caso estaria sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão).

Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.