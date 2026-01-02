Homem foi preso por agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) - Reprodução

Publicado 02/01/2026 21:57

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (2), em Sepetiba, na Zona Oeste, Jonathan Clayton Ferreira, condenado por torturar e agredir o filho, de 1 ano. O homem chegou a queimar a criança com uma colher em brasa.

Segundo a corporação, em setembro de 2021, o bebê foi socorrido por familiares à uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) próxima à casa da família, pois estava com costelas quebradas e marcas de agressões nas costas, pernas e cabeça. Em razão da gravidade das lesões, a vítima precisou ser transferida até um hospital de maior complexidade para ficar internada.

Na época, Jonathan foi preso em flagrante. Parentes contaram que o pai teria chutado e pisado na criança. De acordo com os relatos, o homem tinha um histórico violento como genitor, com agressões anteriores contra o filho, inclusive o queimando com uma colher em brasa em outra oportunidade.

Apesar da prisão em flagrante, o acusado ganhou o benefício de responder o processo em liberdade meses depois. A Justiça do Rio o condenou pelo crime de tortura. Contudo, a Polícia Civil informou que ele mudou de endereço, sem mesmo informar aos familiares mais próximos, e não se apresentou para o cumprimento da pena.

Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) descobriram o endereço de Jonathan e o encontraram, nesta sexta, em sua nova residência. Ele recebeu voz de prisão e não reagiu à abordagem.

A ação fez parte da "Operação Rede Segura", uma série de ações permanentes para identificar, localizar e prender foragidos que deixam rastros virtuais, ao utilizarem a rede mundial de computadores.