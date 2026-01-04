A família do médico que também virou paciente se diverte muitoDivulgação
O processo, segundo o médico, foi uma decisão conjunta e estratégica. "A nossa decisão foi congelar embriões para saber mais a qualidade realmente do material congelado e com isso ter mais chance de gravidez futura", explica.
A lição de quem vive na pele
Vivenciar na prática os resultados do seu próprio trabalho trouxe lições inestimáveis."É claro que a lição que a gente tira disso é passar por tratamentos que vemos todos os dias há 25 anos. Passar por isso em nossa família muda tudo, você tem uma visão como paciente", reflete o especialista.
Ele recorda casos passados em que casais, após o nascimento do primeiro filho, retornavam anos depois para tentar o segundo, mas se deparavam com o avanço da idade da mulher e a queda na qualidade dos óvulos. "A gente se arrepende de não ter congelado mais embriões ou até óvulos no passado. "Hoje, cada vez mais, é importante não só entregar o bebê que as pessoas querem, mas também já preparar para o segundo ou até terceiro bebê, caso desejem, ou pelo menos deixar essa porta aberta", pontua
O lado humano da medicina
Passar pelas inquietações e ansiedades do processo de fertilização permitiu ao Dr. Massaguer uma conexão ainda mais profunda com seus pacientes. "Sem dúvida, passar por isso foi uma experiência. Tenta-se sempre ter empatia com as pessoas, mas passar por aquilo na sua pele é realmente diferente", afirma.
Um dos pontos que o médico faz questão de esclarecer é a segurança do congelamento a longo prazo. O embrião do seu filho mais novo, Mark, ficou congelado por cinco anos, enquanto o do mais velho, Nicolas, por um ano. "Não há nenhuma influência na característica da criança. Temos bebês que ficaram congelados por mais de 20 anos e que são normais. O congelamento é muito seguro e eficaz", garante.
Oportunidade para milhares
A história pessoal do Dr. Alfonso não só o aproximou dos seus pacientes como direcionou os investimentos da clínica a mãe. Recentemente, foi inaugurado o CBCO, Centro Brasileiro de Congelamento de Óvulos, o primeiro do gênero no Brasil é uma oportunidade de democratizar o acesso de dezenas de milhares de mulheres ao procedimento.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.