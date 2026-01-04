A família do médico que também virou paciente se diverte muito - Divulgação

A família do médico que também virou paciente se diverte muitoDivulgação

Publicado 04/01/2026 00:00 | Atualizado 04/01/2026 08:33



fotogaleria Todo mundo gosta de fazer previsões para saber o que vai acontecer no ano que acabou de começar, mas tem gente que depois de muito batalhar e realizar seus desejos só quer mesmo seguir a vida e festejar. Esse é o caso do médico Alfonso Massaguer, especialista em repdrodução humana e diretor da Clínica Mãe.Pai de Nicolas, 7 anos, e Mark, 3, ele reflete sobre uma jornada pessoal que espelha a de milhares de seus pacientes. Ele e a esposa, que enfrentaram dificuldades para engravidar, realizaram o sonho da paternidade por meio da fertilização in vitro (FIV), uma experiência que transformou sua visão profissional e fortaleceu seus laços familiares.

Congelamento de embriões

A história do casal começou quando, aos 34 anos, sua esposa não conseguia engravidar por causa de dificuldades de ovulação. A decisão de recorrer à FIV foi o primeiro passo de uma jornada que os levaria a uma escolha ainda mais significativa: o congelamento de embriões.

"Devido à idade dela e ao nosso desejo de ter mais de um filho, decidimos congelar um número grande de embriões", relata o Dr. Massaguer. A sorte sorriu para eles, com uma coleta que resultou em um número expressivo de óvulos e, consequentemente, de embriões, garantindo a tranquilidade para planejar o futuro da família.



O processo, segundo o médico, foi uma decisão conjunta e estratégica. "A nossa decisão foi congelar embriões para saber mais a qualidade realmente do material congelado e com isso ter mais chance de gravidez futura", explica.

Hoje, a prática de congelar todos os embriões é comum na fertilização in vitro, pois permite preparar melhor o útero para a transferência. Para o casal, a escolha foi duplamente recompensadora: além de aumentar as chances de sucesso, permitiu que planejassem a chegada dos filhos com segurança.



A lição de quem vive na pele



Vivenciar na prática os resultados do seu próprio trabalho trouxe lições inestimáveis."É claro que a lição que a gente tira disso é passar por tratamentos que vemos todos os dias há 25 anos. Passar por isso em nossa família muda tudo, você tem uma visão como paciente", reflete o especialista.

A experiência trouxe a tranquilidade de ter embriões congelados para o futuro, mas também um aprendizado crucial que ele aplica hoje em sua prática clínica.



Ele recorda casos passados em que casais, após o nascimento do primeiro filho, retornavam anos depois para tentar o segundo, mas se deparavam com o avanço da idade da mulher e a queda na qualidade dos óvulos. "A gente se arrepende de não ter congelado mais embriões ou até óvulos no passado. "Hoje, cada vez mais, é importante não só entregar o bebê que as pessoas querem, mas também já preparar para o segundo ou até terceiro bebê, caso desejem, ou pelo menos deixar essa porta aberta", pontua



O lado humano da medicina



Passar pelas inquietações e ansiedades do processo de fertilização permitiu ao Dr. Massaguer uma conexão ainda mais profunda com seus pacientes. "Sem dúvida, passar por isso foi uma experiência. Tenta-se sempre ter empatia com as pessoas, mas passar por aquilo na sua pele é realmente diferente", afirma.

Ele destaca que, embora difícil, a jornada uniu ainda mais o casal. "O que passei com a minha esposa me uniu mais ainda com ela. Acho que aquilo também te prepara para ser um pai e uma mãe, porque você passa por uma dificuldade tão grande que depois a maternidade e a paternidade ficam mais fáceis", analisa.



Um dos pontos que o médico faz questão de esclarecer é a segurança do congelamento a longo prazo. O embrião do seu filho mais novo, Mark, ficou congelado por cinco anos, enquanto o do mais velho, Nicolas, por um ano. "Não há nenhuma influência na característica da criança. Temos bebês que ficaram congelados por mais de 20 anos e que são normais. O congelamento é muito seguro e eficaz", garante.



Oportunidade para milhares



A história pessoal do Dr. Alfonso não só o aproximou dos seus pacientes como direcionou os investimentos da clínica a mãe. Recentemente, foi inaugurado o CBCO, Centro Brasileiro de Congelamento de Óvulos, o primeiro do gênero no Brasil é uma oportunidade de democratizar o acesso de dezenas de milhares de mulheres ao procedimento.



