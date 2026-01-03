Caso foi registrado na 140ª DP (Natividade)Reprodução
Mulher é morta com golpes de canivete em festa da virada no Noroeste Fluminense
Autora foi presa por policiais militares
Bombeiros usam helicóptero para acessar Shopping Tijuca em trabalho de rescaldo após incêndio
Militares tiveram dificuldade de acesso por terra por causa da fumaça
Família de motorista em coma após acidente na Ponte Rio-Niterói crê em milagre: 'Fé e oração'
Paulo Roberto Souza Silva de Almeida passou por uma traqueostomia nesta sexta-feira (2) e segue em estado grave
'Partiram de forma heroica', lamenta sindicato sobre morte de brigadistas em incêndio na Tijuca
Anderson Aguiar do Prato e Emellyn Silva Aguiar Menezes trabalharam no combate às chamas que atingiram uma loja no subsolo do Shopping Tijuca
Carga de drogas avaliada em R$ 200 mil é interceptada na Baixada
Material seria enviado para outros estados e cidades do Rio
Hospital Municipal de Magé é vandalizado
Paciente em surto quebrou bancos e cadeiras em área de recepção
