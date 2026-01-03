Caso foi registrado na 140ª DP (Natividade) - Reprodução

Publicado 03/01/2026 19:30 | Atualizado 03/01/2026 20:04

Rio - Uma mulher morreu após ser esfaqueada com um canivete, na madrugada da última quinta-feira (1º), em Natividade, no Noroeste Fluminense. O crime ocorreu na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, pouco depois da virada.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Natividade, mas não resistiu aos ferimentos.

A corporação informou que agentes da 29º BPM (Itaperuna) prenderam a autora do crime. Ambas teriam se desentendido durante a festa de Réveillon na cidade.

O caso foi registrado na 140ª DP (Natividade). Questionada, a Polícia Civil destacou que os agentes autuaram a assassina em flagrante pelo crime de homicídio.