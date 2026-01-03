Anderson Prado e Emellyn Menezes morreram no incêndio a uma loja do Shopping Tijuca - Reprodução

Publicado 03/01/2026 15:48

Rio - Após a morte de dois brigadistas no incêndio de uma loja do Shopping Tijuca , Zona Norte, nesta sexta-feira (2), o Sindicato dos Bombeiros Civis do Rio de Janeiro destacou a atuação das vítimas no combate às chamas e no auxílio à clientes e funcionários. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição elogiou o heroísmo dos funcionários.

O supervisor da brigada Anderson Aguiar do Prado chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos. Já a brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes morreu dentro do shopping.

"O Sindicato manifesta seu mais profundo pesar pelas irreparáveis perdas. Nossos colegas partiram de forma heroica, cumprindo com coragem e abnegação a missão de salvar vidas. Anderson lutou bravamente até o último instante e Emellyn, com espírito altruísta, ajudou clientes e funcionários a se protegerem antes de ser vitimada pela tragédia", lembrou o sindicato.



A instituição também se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho das vítimas, ressaltando que tem o compromisso de lutar pela valorização e reconhecimento da categoria dos bombeiros civis, que "diariamente arriscam suas vidas em prol da sociedade".

"Que a memória de Anderson e Emellyn inspire todos nós a seguir firmes na defesa da vida e na busca por melhores condições de trabalho e proteção para os profissionais da área", finaliza o texto.

Ainda não há informações sobre os enterros dos brigadistas.

Relembre o caso

O incêndio aconteceu na loja Bell'Art, que vende artigos de decoração, localizada no subsolo do Shopping Tijuca. Bombeiros foram acionados para o local por volta das 18h30. A corporação informou que toda a operação mobiliza cerca de 65 militares e conta com apoio de 15 unidades operacionais, além de 22 viaturas.

"As chamas tiveram início em uma área de difícil acesso, no subsolo do shopping, provocando intensa concentração de fumaça, o que exige atuação técnica especializada, incluindo o emprego de equipamentos de proteção respiratória autônoma e de ventilação mecânica para dispersão dos gases e garantia da segurança das equipes."

Além de Anderson e Emellyn, as chamas deixaram, ainda, outras três vítimas. Os agentes levaram uma delas, que permanece estável, ao Hospital Souza Aguiar e encaminharam uma mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca. As autoridades não confirmaram para qual posto de saúde o terceiro ferido foi socorrido.

Em nota, a assessoria do Shopping Tijuca lamentou o ocorrido e afirmou que a unidade permanecerá fechada em todo o fim de semana, enquanto os bombeiros seguem atuando no rescaldo.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e nos empenhamos em prestar todo o apoio necessário. A equipe atuou prontamente para conter a situação e cumpriu o protocolo de emergência com a devida evacuação de visitantes e lojistas em segurança", aponta o texto.

Através das redes sociais, a loja Bell'Art lamentou a perda dos funcionários do shopping. "Nesse momento difícil nos solidarizamos com os familiares e pessoas próximas empenhados em prestar todo o devido apoio. Os bombeiros seguem trabalhando no rescaldo e as causas do incêndio sendo apuradas. Nossa profunda solidariedade a todos os envolvidos", diz a publicação.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi solicitada no local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.