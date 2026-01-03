Região do Arpoador terá mudanças no uso noturno - Pedro Teixeira / Arquivo O Dia

Região do Arpoador terá mudanças no uso noturnoPedro Teixeira / Arquivo O Dia

Publicado 03/01/2026 10:13

Diante dos transtornos ocasionados pela intensa circulação de pessoas na região, a Prefeitura do Rio estabeleceu novas regras para a utilização noturna do Arpoador, do Parque Garota de Ipanema e da areia e orla do posto 8 no verão. As medidas, que começarão na noite deste sábado (3), serão de ordenamento urbano, limpeza e segurança, passando a vigorar a partir deste fim de semana. Na próxima segunda-feira (5), será publicada resolução conjunta entre as Secretarias de Ordem Pública, Conservação e Serviços Públicos, Guarda Municipal e Comlurb.

Ainda de acordo com a prefeitura, a PM irá direcionar reforço específico para as ações integradas, inclusive com equipes de suas unidades especializadas, como o Batalhão de Ações com Cães (BAC), o de Rondas Especiais e Controle de Multidões (RECOM) e o Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), além de seus batalhões de área, o 19° BPM (Copacabana) e o 23° BPM (Leblon).

A corporação também incorporará seu aparato tecnológico ao pacote de ações, posicionando um de seus carros-comando na região, visando a integração ao Sistema de Videomonitoramento e Reconhecimento Facial, e utilizando drones com câmeras equipadas com a mesma tecnologia.

Ainda segundo a prefeitura, as novas regras, divulgadas na manhã deste sábabado (3), buscam garantir "a convivência harmoniosa entre moradores, turistas e trabalhadores em uma das áreas mais visitadas da cidade. As ações também vão assegurar a proteção do patrimônio paisagístico e limpeza urbana".

A resolução define horários de funcionamento, organiza fluxos de entrada e saída, estabelece regras para atividades econômicas e culturais e institui uma atuação integrada entre os órgãos municipais responsáveis pelo ordenamento, segurança e limpeza urbana.

No caso da Pedra do Arpoador, o espaço passa a funcionar com regras semelhantes às de um parque, com abertura ao público a partir das 4h e fechamento às 21h. Entre 21h e 23h, haverá atuação das equipes para orientar o fluxo de saída dos visitantes. Das 23h às 4h, o local ficará reservado para as operações de limpeza realizadas pela Comlurb, seguindo logística específica.

A Comlurb fará a limpeza mecanizada da faixa de areia do Arpoador diariamente, preferencialmente entre 2h e 4h da manhã, com isolamento da área para garantir a segurança dos frequentadores e a eficiência do serviço.

Ao todo, serão 30 garis para realizar a limpeza de todos os acessos da pedra e remoção de resíduos, além de limpeza e reposição dos 30 contêineres. Os postos 8 e 9 e a praia do Diabo contarão com 61 garis nas ações de limpeza. Serão 13 equipamentos no total, entre eles pipas, jateadeiras, moto bombas, caminhão compactador e tratores para remoção e para a sanitização.

O Parque Garota de Ipanema terá fechamento diário às 20h, com controle de acesso pelas entradas oficiais. As rotinas poderão ser ajustadas pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, de acordo com a dinâmica da alta temporada.

Também serão implementados pontos de controle e bloqueios operacionais pela Guarda Municipal e pela Secretaria Municipal de Ordem Pública, em horários e locais estratégicos, para impedir a entrada de comércio ambulante não autorizado, coibir o uso irregular de equipamentos sonoros e organizar os fluxos de circulação de pedestres.

Haverá, ainda, um novo fluxo de circulação: as entradas serão pela cancela na praia do Arpoador e pelo Parque Garota de Ipanema (Rua Francisco Otaviano). Após o fechamento do parque, a única entrada será pela cancela. Enquanto a saída será pela Alameda Via Peti, ao lado do Garota de Ipanema, com orientação de fluxo para reduzir cruzamentos e melhorar a dispersão ao fim do período de funcionamento.

A operação contará com atuação integrada entre Guarda Municipal, Ordem Pública, Comlurb e outros órgãos municipais, incluindo posto de comando no topo da Pedra do Arpoador, e patrulhamento no calçadão e na areia.

O comunicado reforça que somente poderão ocorrer atividades econômicas, culturais ou de apoio que estejam devidamente autorizadas. "A Prefeitura irá coibir ocupações e práticas irregulares nas áreas abrangidas pela resolução", finaliza a nota.

