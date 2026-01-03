Helicóptero deixou bombeiros na cobertura do Shopping Tijuca - Arquivo Pessoal

Helicóptero deixou bombeiros na cobertura do Shopping TijucaArquivo Pessoal

Publicado 03/01/2026 18:56 | Atualizado 03/01/2026 19:36

Rio - Bombeiros usaram um helicóptero para acessar o Shopping Tijuca, na Zona Norte, neste sábado (3), e acabar com qualquer foco remanescente do incêndio a uma loja, que matou dois brigadistas e deixou outras três pessoas feridas. A medida foi adotada para facilitar a entrada dos militares, pois havia uma dificuldade de acesso por terra por causa da fumaça.

Bombeiros usam helicóptero para acessar Shopping Tijuca e acabar com possíveis novos focos de incêndio.



Crédito: Acervo Pessoal pic.twitter.com/H6nW6zzTaR — Jornal O Dia (@jornalodia) January 3, 2026

O tenente-coronel Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, contou que as equipes já controlaram o incêndio, mas seguem no local em trabalho de rescaldo, ou seja, em busca de apagar novos focos.

"O incêndio está controlado, a gente está resfriando os focos remanescentes. As equipes se concentram para produzir mais abertura para fazer a ventilação e escoar essa fumaça o quanto antes", destacou.

Ainda segundo Contreiras, o fogo teve início em uma área de difícil acesso dos militares, no subsolo, o que causou um acúmulo de fumaça e uma baixa visibilidade. "Exigiu uma atuação técnica muito especializada, uso de câmeras térmicas, equipamentos de proteção respiratória e de ventilação também", completou.

A corporação informou que toda a operação mobiliza cerca de 65 militares e conta com apoio de 15 unidades operacionais, além de 22 viaturas. Os trabalhos seguem em andamento, com bloqueios de vias no entorno do shopping e na Avenida Maracanã.

Às 19h, o Corpo de Bombeiros destacou que seguia realizando rescaldo na unidade. Internautas publicaram vídeos de uma densa camada de fumaça saindo da unidade na noite deste sábado (3), mais de 24h depois do início das chamas.

mais de 24 horas do inicio do incêndio e o shopping tijuca está assim



nao é normal uma porra dessa pic.twitter.com/XYtvtwdEiM — Luiz Guilherme (@EnzoGrisalho) January 3, 2026

De acordo com o Centro de Operações Rio, a Defesa Civil Municipal aguarda o término do trabalho do Corpo de Bombeiros para realizar a vistoria técnica.



Relembre o caso

O incêndio causou a morte de dois funcionários do shopping. O supervisor da brigada Anderson Aguiar do Prado chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas morreu antes de dar entrada na unidade. Já a brigadista Emellyn Silva Aguiar Menezes foi localizada já sem vida dentro do estabelecimento.

O Sindicato dos Bombeiros Civis do Rio de Janeiro destacou a atuação das vítimas no combate às chamas e no auxílio à clientes e funcionários. Em nota publicada nas redes sociais, a instituição elogiou o heroísmo dos funcionários.

"O Sindicato manifesta seu mais profundo pesar pelas irreparáveis perdas. Nossos colegas partiram de forma heroica, cumprindo com coragem e abnegação a missão de salvar vidas. Anderson lutou bravamente até o último instante e Emellyn, com espírito altruísta, ajudou clientes e funcionários a se protegerem antes de ser vitimada pela tragédia", lembrou o sindicato.

O incidente aconteceu na loja Bell'Art, que vende artigos de decoração, localizada no subsolo do Shopping Tijuca, por volta das 18h30 desta sexta-feira (2). Além de Anderson e Emellyn, o fogo deixou outras três vítimas. Os agentes levaram uma delas, que permanece estável, ao Hospital Souza Aguiar e encaminharam uma mulher à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca. As autoridades não confirmaram para qual posto de saúde o terceiro ferido foi socorrido.

Em nota, a assessoria do Shopping Tijuca lamentou o ocorrido e afirmou que a unidade permanecerá fechada em todo o fim de semana, enquanto os bombeiros seguem atuando no rescaldo.

"Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos e nos empenhamos em prestar todo o apoio necessário. A equipe atuou prontamente para conter a situação e cumpriu o protocolo de emergência com a devida evacuação de visitantes e lojistas em segurança", aponta o texto.

Através das redes sociais, a loja Bell'Art lamentou a perda dos funcionários do shopping. "Nesse momento difícil nos solidarizamos com os familiares e pessoas próximas empenhados em prestar todo o devido apoio. Os bombeiros seguem trabalhando no rescaldo e as causas do incêndio sendo apuradas. Nossa profunda solidariedade a todos os envolvidos", diz a publicação.

O caso é investigado pela 19ª DP (Tijuca). Segundo a Polícia Civil, a perícia foi solicitada no local e outras diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do incêndio.