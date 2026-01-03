Ação contou com policiais da 17ª DP (São Cristóvão), 33ª DP (Realengo), 57ª DP (Nilópolis) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) - Reprodução / Google

Publicado 03/01/2026 13:26

Rio - Uma carga de drogas avaliada em cerca de R$ 200 mil foi interceptada por policiais da 17ª DP (São Cristóvão), 33ª DP (Realengo), 57ª DP (Nilópolis) e da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) nesta sexta-feira (2) em uma empresa, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. A apreensão ocorreu antes que o material, que era de bandidos do Comando Vermelho, deixasse o estado do Rio.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, os entorpecentes tinham como origem áreas próximas às comunidades da Rocinha (São Conrado), Pavão-Pavãozinho (entre Copacabana e Ipanema) e do Parque União (Complexo da Maré). O destino incluía a cidade de São Paulo, Porto Alegre e municípios da Região dos Lagos, no Rio.

As investigações seguem em andamento para identificar os envolvidos no caso.