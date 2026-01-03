Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio abriu inscrições para a colônia de férias gratuita destinada aos alunos da pré-escola ao Ensino Fundamental II. O programa "Escola de Férias" acontece sempre durante os recessos em unidades de ensino da rede.
As atividades ocorrem entre os dias 7 e 16 de janeiro, das 8h30 às 15h, em unidades municipais espalhadas pela cidade. As inscrições devem ser feitas diretamente no link até o dia 16 (último dia da colônia). No ato, o responsável deverá emitir o termo de responsabilidade (disponível no site) e levá-la à escola escolhida.
"Sabemos que este período do ano pode ser vivido de formas diferentes por cada família. Nem todos têm a chance de viajar, mas toda criança merece curtir as férias. Pensando nisso, o Escola de Férias promove oficinas de arte, esportes, raciocínio lógico e diversas brincadeiras, garantindo muita diversão para os carioquinhas", diz o secretário Renan Ferreirinha.
Serão oferecidas atividades de recreação, oficinas de inovação e tecnologia, corpo e movimento, construção do pensamento lógico, artes e musicalização, linguagem e comunicação. Os alunos inscritos recebem café da manhã, almoço e lanche na unidade escolhida.
Veja a lista das escolas selecionadas:
GEO Edmundo Bittencourt Rua Lopes Trovão, 287 - São Cristóvão
