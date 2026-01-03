Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para Programa Escola de FériasDivulgação

O Dia
Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio abriu inscrições para a colônia de férias gratuita destinada aos alunos da pré-escola ao Ensino Fundamental II. O programa "Escola de Férias" acontece sempre durante os recessos em unidades de ensino da rede.
As atividades ocorrem entre os dias 7 e 16 de janeiro, das 8h30 às 15h, em unidades municipais espalhadas pela cidade. As inscrições devem ser feitas diretamente no link até o dia 16 (último dia da colônia). No ato, o responsável deverá emitir o termo de responsabilidade (disponível no site) e levá-la à escola escolhida.
"Sabemos que este período do ano pode ser vivido de formas diferentes por cada família. Nem todos têm a chance de viajar, mas toda criança merece curtir as férias. Pensando nisso, o Escola de Férias promove oficinas de arte, esportes, raciocínio lógico e diversas brincadeiras, garantindo muita diversão para os carioquinhas", diz o secretário Renan Ferreirinha.
Serão oferecidas atividades de recreação, oficinas de inovação e tecnologia, corpo e movimento, construção do pensamento lógico, artes e musicalização, linguagem e comunicação. Os alunos inscritos recebem café da manhã, almoço e lanche na unidade escolhida.
Veja a lista das escolas selecionadas:
GEO Edmundo Bittencourt
Rua Lopes Trovão, 287 - São Cristóvão
GET CIEP Nação Rubro Negra
Praça Nossa Sra. Auxiliadora, S/N - Leblon
Escola Municipal Ministro Orosimbo Nonato
Rua Darke de Mattos, 152 - Higienópolis
CIEP Graciliano Ramos
Rua Jorge Lacerda, S/N - Jardim América
Escola Municipal Mendes Viana
Estrada do Colégio, 940 - Colégio
Escola Municipal Professor Escragnolle Dória
Rua Gil Eanes, 76 - Costa Barros
GET Pio X
Rua Serra Negra, 103 - Tanque
CIEP Olof Palme
Estrada do Taquaral, S/N - Bangu
CIEP Francisco Cavalcante Pontes de Miranda
Estrada Moriçaba, S/N - Senador Vasconcelos
Escola Municipal Casemiro de Abreu
Estrada do Mendanha, 4.842 - Campo Grande
Escola Municipal Haydea Vianna Fiúza de Castro
Rua São Gomário, S/N, Vila Paciência - Santa Cruz
CIEP João Mangabeira
Av. Ilha das Enxadas, S/N, Bancários - Ilha do Governador