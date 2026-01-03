Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para Programa Escola de Férias - Divulgação

Secretaria Municipal de Educação abre inscrições para Programa Escola de FériasDivulgação

Publicado 03/01/2026 12:06

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio abriu inscrições para a colônia de férias gratuita destinada aos alunos da pré-escola ao Ensino Fundamental II. O programa "Escola de Férias" acontece sempre durante os recessos em unidades de ensino da rede.

As atividades ocorrem entre os dias 7 e 16 de janeiro, das 8h30 às 15h, em unidades municipais espalhadas pela cidade. As inscrições devem ser feitas diretamente no link até o dia 16 (último dia da colônia). No ato, o responsável deverá emitir o termo de responsabilidade (disponível no site) e levá-la à escola escolhida.

"Sabemos que este período do ano pode ser vivido de formas diferentes por cada família. Nem todos têm a chance de viajar, mas toda criança merece curtir as férias. Pensando nisso, o Escola de Férias promove oficinas de arte, esportes, raciocínio lógico e diversas brincadeiras, garantindo muita diversão para os carioquinhas", diz o secretário Renan Ferreirinha.

Serão oferecidas atividades de recreação, oficinas de inovação e tecnologia, corpo e movimento, construção do pensamento lógico, artes e musicalização, linguagem e comunicação. Os alunos inscritos recebem café da manhã, almoço e lanche na unidade escolhida.

Veja a lista das escolas selecionadas:

GEO Edmundo Bittencourt

Rua Lopes Trovão, 287 - São Cristóvão

GET CIEP Nação Rubro Negra

Praça Nossa Sra. Auxiliadora, S/N - Leblon

Escola Municipal Ministro Orosimbo Nonato

Rua Darke de Mattos, 152 - Higienópolis

CIEP Graciliano Ramos

Rua Jorge Lacerda, S/N - Jardim América

Escola Municipal Mendes Viana

Estrada do Colégio, 940 - Colégio

Escola Municipal Professor Escragnolle Dória

Rua Gil Eanes, 76 - Costa Barros

GET Pio X

Rua Serra Negra, 103 - Tanque

CIEP Olof Palme

Estrada do Taquaral, S/N - Bangu

CIEP Francisco Cavalcante Pontes de Miranda

Estrada Moriçaba, S/N - Senador Vasconcelos

Escola Municipal Casemiro de Abreu

Estrada do Mendanha, 4.842 - Campo Grande

Escola Municipal Haydea Vianna Fiúza de Castro

Rua São Gomário, S/N, Vila Paciência - Santa Cruz

CIEP João Mangabeira

Av. Ilha das Enxadas, S/N, Bancários - Ilha do Governador