Bancos quebrados no Hospital Municipal de MagéReprodução / Redes Sociais

Rio - O Hospital Municipal de Magé, na Baixada, foi alvo de vandalismo, na madrugada deste sábado (3), após uma paciente que aguardava atendimento apresentar um surto psiquiátrico. A mulher depredou bancos e cadeiras da área de espera, assustando outras pessoas que estavam na recepção.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram móveis revirados e danificados dentro do hospital.
Em nota publicada nas redes, a Prefeitura de Magé lamentou e repudiou o episódio. Segundo o comunicado, o ato foi praticado "por uma paciente que acompanhava outro usuário e que, ao não compreender a conduta médica adotada, apresentou sofrimento psíquico com comprometimento da capacidade de discernimento".

Ainda de acordo com a prefeitura, as pacientes seguem internadas e recebem acompanhamento adequado.
Confira a nota:

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 34º BPM (Magé) foram acionados após uma denúncia de vandalismo. Ao chegarem à unidade, no Centro, policiais constataram que o caso envolvia duas mulheres, mãe e filha, e que uma delas havia apresentado um surto. 
Não houve registro de feridos, e o caso foi registrado na 65ª DP (Magé).

*Reportagem de Maria Clara Corrêa, sob supervisão de Raphael Perucci
