Rio - Um incêndio atingiu uma loja dentro do Shopping Tijuca, na Zona Norte, na noite desta sexta-feira (2). As pessoas que estavam no estabelecimento precisaram ser evacuadas. Quatro vítimas foram socorridas e levadas para unidades de saúde.
Imagens que circulam nas redes sociais mostram clientes e funcionários deixando rapidamente a unidade. O fogo teria começado em um estabelecimento que vende artigos de decoração. Por causa das chamas dentro do shopping, houve a formação de uma densa camada de fumaça.
Segundo o Corpo de Bombeiros, militares da corporação socorreram dois homens, sendo o primeiro com ferimentos de classificação amarela devido a inalação de fumaça, e outro com classificação vermelha. A dupla foi levada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.
Ainda de acordo com a corporação, um terceiro homem e uma mulher receberam atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Tijuca.
Ainda não há informações da identificação das vítimas e de seus estados de saúde.
Ao DIA, a psicóloga Mariana Missawa, de 43 anos, contou que estava com a família e com amigos no cinema quando uma funcionária pediu para o público deixar o local.
"Saímos de imediato e ouvi outro funcionário dizendo que o incêndio tinha sido controlado no subsolo, mas tínhamos que sair por causa da fumaça. Descendo pelas escadas rolantes, ouvimos um alarme sonoro, mas com volume baixo. Como o segundo funcionário disse que estava controlado, fomos para o estacionamento, porque a massa de pessoas estava descendo e indo de encontro à fumaça. Pegamos nosso carro e, alguns minutos depois, liberaram as catracas para a saída dos carros", contou.
Segundo Mariana, a fumaça pôde ser vista mesmo do lado de fora da unidade. "Não sentimos a fumaça pois optamos por não descer para os primeiros andares. Paramos no andar do estacionamento, que é mais alto. Ao descermos de carro pela rampa de descida do estacionamento, olhamos pra porta do shopping e vimos uma fumaça densa dentro ainda", destacou.
A Rua Engenheiro Enaldo Cravo Peixoto está interditada devido ao incêndio. O trânsito segue liberado na Avenida Maracanã.
O Corpo de Bombeiros foi acionado para o shopping por volta das 18h30. Às 22h10, o quartel da Tijuca, com apoio de outras cinco unidades, continuava atuando no local.
A Guarda Municipal e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) Rio também trabalham na região.
A direção do Shopping informou que houve um princípio de incêndio em uma das lojas do subsolo, com atuação imediata da sua brigada.
